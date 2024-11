NIGER, la Charte de la Transition dépassée…

La Charte de la Transition doit muter en Charte pour la Refondation.

Après les évènements du 26 juillet 2023, le cnsp a élaboré une charte pour régir le régime de la transition. Aujourd’hui, au vu de l’évolution du paysage politique de notre pays, il est temps de faire évoluer cette charte pour en faire une charte pour la refondation.

Élaborée dans le feu de l’Action par le CNSP pour doter le pays d’un support juridique d’organisation des Pouvoirs publics , et pour obtenir également une passerelle de négociation avec la CEDEAO, force est de reconnaître que la Charte de la Transition est dépassée au regard des Acquis de la lutte des Peuples sahéliens pour leur LIBÉRATION.

Il y a une nécessité de revisiter la charte de la Transition, pour la mettre en adéquation avec les mutations sociopolitiques intervenues depuis le 28 Janvier 2024 , date à laquelle les pays de l’AES ont quitté la CEDEAO.

L’image que nous pourrions donner pour illustrer notre suggestion est celle d’un habit serré cousu à hâte , sans tenir compte des mesures réelles du porteur. Naturellement la personne sera toujours dans l’inconfort. Il faut donc reprendre l’habit en tenant compte des mesures du porteur. Un habit sur mesures.

Le CNSP devrait réviser la Charte de la Transition devenue inconfortable au regard des aspirations souverainistes du Peuple Nigérien, et de sa volonté à décider par elle-même du type de Société dans laquelle il souhaiterait vivre.

Aussi les autres pays Frères de la Confédération de l’AES sont pratiquement en fin de Transition pour le Mali avec une nouvelle Constitution et des Élections Présidentielles en vue, et en Refondation tout court concernant le Burkina Faso .

Un facteur non des moindres à prendre en compte au nombre des arguments pour modifier la Charte de la Transition en vue de son adaptation au niveau du contexte politique , est la disponibilité d’une Orientation prospective, une Vision de la Transition proposée par le Président Tchiani Abdourahmane.

Sur les questions de formes des Experts nigeriens en Droit public pourraient être mis à contribution pour revoir la structuration notamment les préalables qui doivent ressortir clairement l’engagement du Peuple nigérien à reconquérir sa Dignité, sa souveraineté et œuvrer à créer les meilleures conditions de vie au Peuple nigérien longuement exploité . Également créer les conditions de prospérité partagée avec les peuples saheliens de l’AES , et les autres Peuples africains Frères.

Des Amendements possibles

Dans la mesure où nous ne sommes plus dans un processus de Transition sous pilotage de la CEDEAO , qui exige la dissolution des structures militaires à la base des coups d’Etat, le CNSP doit être maintenu pour garantir la bonne marche a République.

Du Gouvernement

Ces deux Institutions peuvent être érigées respectivement en Gouvernement de la Refondation ( GR ) et en Conseil National de la Refondation ( CNR) .

Il s’agit d’une proposition de relèvement de leurs statuts, pour en faire des Instruments de Combat. L’esprit et la lettre de leur acceptation originelle doivent changer pour s’inscrire dans l’engagement pour le Combat de libération.

De nouvelles Structures complémentaires

La révision de la Charte de la Transition serait une opportunité pour insérer des structures complémentaires susceptibles de mieux encadrer le processus de REFONDATION.

On pourrait par exemple créer une Cour Spéciale pour juger des Crimes économiques et atteintes à la sécurité de l’Etat .

Dans le même esprit on peut imaginer une Agence de vérification des Contrats de partenariat entre l’état et divers Acteurs publics ou privés, pour remettre l’Etat dans ses Droits par une évaluation des manques à gagner.

Ces deux (2 ) Institutions si elles étaient créées compléteront et renforceront le Travail attendu de la COLDEF.

Enfin Pour faire profiter la Nation de la Sagesse et de l’expérience de certaines Personnes de grande qualité morale , l’on peut envisager la création d’une Structure chargée d’une telle Finalité. Une Structure Consultative de Haut Niveau : un Conseil des Grands Témoins .

Labou sani nô, Zancen kassa né

Par Elhadj MAIGA Alzouma