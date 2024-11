Le Niger va se doter de trois satellites de télédétection et un radar…

Le Niger se dotera auprès de la Russie de trois satellites dont un satellite radar pour garantir la sécurité des trois pays de l’AES.

Les deux pays ont signé , hier, à Niamey un mémorandum portant sur l’acquisition et la mise en orbite des satellites de télécommunications;de télédétection; et d’un satellite radar pour garantir la sécurité des trois pays de l’AES.

La construction des satellites prendra 4 ans.

Le mémorandum d’accord relatif à l’acquisition et le déploiement de trois satellites de télédétection et un radar a été signé, ce vendredi 01 novembre 2024 à Niamey, par le Ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie Numérique, Sidi Mohamed Raliou, représentant l’Etat du Niger et la société Russe Glavkosmos, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Cette signature de mémorandum entre dans le cadre de l’acquisition et le déploiement de 3 satellites de télédétection et un radar.

Dans son discours, après avoir paraphé les documents de ce mémorandum, le ministre de la communication a rappelé avoir participé du 23 au 24 septembre 2024 à Bamako au Mali à ‘’une réunion regroupant les trois pays de l’AES et la société Russe Glavkosmos spécialisée dans l’acquisition et le déploiement de satellite à haute altitude‘’ soulignant qu’il a été question ‘’de faire le tour d’horizon des modalités de coopération pour l’acquisition de ces trois satellites, le 1er est un satellite de communication, le 2ème est un satellite de télédétection, et troisième est un radar pour la défense et la sécurité ‘’.

‘’Nous nous sommes entendus avec la société Russe pour l’acquisition de ces 3 satellites pour une durée de 4 ans ‘’ a-t-il annoncé relevant qu’à la ‘’suite de ces discussions, le Mali a signé hier, le Niger aujourd’hui, le côté Russe est en train de se réunir pour voir les modalités de la suite à donner à notre dossier ‘’.

Aussi ‘’ces projet, très importants qui entrent dans le cadre de la souveraineté de nos pays et du Niger s’articulent autour de 3 points dont le premier est la signature, le deuxième est la formation des cadres, des ingénieurs, des étudiants de toutes les équipes qui prendront en charge de la gestion de ces équipements, et la troisième partie est la fabrication des satellites en Russie ‘’ a détaillé le Ministre de la communication.

Pour les infrastructures, il faut noter qu’ils ‘’sont de plusieurs ordres, les satellites dont la fabrication prendra 4 ans, il y’aura également la station principale où nous avons demandé à obtenir la possibilité que ce centre de commandement de ces satellites soit en Afrique dans un de nos 3 pays ‘’ a-t-il ajouté.

Sidi Mohamed Raliou a déclaré que ‘’ la deuxième partie ce sont les stations secondaires également appelées téléports pour lesquelles chaque pays aura au moins un centre de commandement ou de réception et de mission, le pays qui voudra, comme le cas du Niger ou nous sommes à plus de 1.267.000 Km2, pourra au besoin aller vers un deuxième ou un troisième centre secondaire ‘’.

‘’Au terme de ce projet, les trois pays pourront eux-mêmes piloter leurs satellites de communication et les gérer à leur guise ‘’ a-t-il rassuré.

‘’ Nous allons faire en sorte que notre souveraineté soit assurée à travers ces satellites, parce que la gestion de ces équipements sera assurée par nos compatriotes des trois pays, étant donné que nous sommes très pressés pour avoir ces équipements qui restent très importants pour nos pays. Nous avons obtenu la possibilité de location de tous ces équipements similaires en attendant la fabrication de notre satellite ‘’ a conclu le ministre de la communication, des postes et de l’économie numérique.

La cérémonie de signature de cet accord s’est déroulée en présence du directeur de la HAPDCP, du directeur général du Conseil de régulation de la communication électronique, de la poste, des DG de l’ARCEP, de l’ANSI, des cadres du ministère de la communication, des postes et de l’économie numérique.

Notons que la Société Glavkosmos est une filiale de l’agence spatiale russe Roskosmos. Elle est chargée de la coordination des activités spatiales russes. Glavkosmos est le fournisseur officiel des données recueillies par les satellites de télédétection.

Les satellites qui seront acquis vont contribuer à la sécurisation des pays de l’espace sahélien, mais cela ne doit pas empêcher de continuer à sensibiliser les populations pour qu’elles participent activement à la préservation de la sécurité.

En effet, des puissances mondiales malgré la constellation des satellites dans leur espace n’ont pas pu empêcher des attaques terroristes, alors vigilance et rigueur.

Par Tam tam info News