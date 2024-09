NIGER , Quid de la TRAHISON ?

Dans leur désarroi , et n’ayant plus d’arguments , les Forces centrifugeuse tentent la manipulation des Opinions Publiques, en présentant le Président Tchiani comme une personne capable de TRAHISON.

Honnêtement entre des PERSONNES au PATRIOTISME FRELATÉ , qui ONT BRADÉ la SOUVERAINETÉ du NIGER et APPELÉ à son BOMBARDEMENT d’une part, et le Général TCHIANI, le CNSP qui ONT LIBÉRÉ le NIGER de la vassalisation POLITIQUE ,et de l’EXPLOITATION INCONTRÔLÉE de SES RICHESSES NATURELLES d’autre part, qui porte la TRAHISON dans l’ADN ?

Parlant de TRAHISON voici les propos du Président Tchiani qui nous suffisent amplement. La manipulation-déstabilisation ne passera pas.

» Une fois de plus je tiens à vous réaffirmer, mes chers Compatriotes, que tout comme les autres Membres du CNSP et du Gouvernement, je suis au Service du Niger et de ses seuls intérêts , et que je ne trahirais jamais vos espérances in cha Allah ! … » dixit le Général TCHIANI .

Concernant l’AES nous faisons totalement confiance aux Décisions stratégiques prises individuellement ou collégialement par les Présidents de nos États.

Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de la RÉPUBLIQUE .

Par Elhadj MAIGA Alzouma (Nigerien Tout Court

Sahelo-africain Engagé).