Le wassosso des renaissants…

L’une des tares du régime de la Renaissance était la propension à imposer la location obligatoire des immeubles privés à des institutions et services de l’État. Cette manœuvre avait pour but de récompenser les militants zélés et de servir de cadre à des détournements des deniers publics.

L’exemple le plus révoltant et le plus abject est celui de la destruction du siège de l’Office des produits vivriers du Niger (opvn), situé en plein centre ville, de Niamey pour le confiner ailleurs dans 2 immeubles privés avec des prix de location exorbitants.

Aujourd’hui, ce site historique situé en face de la communauté urbaine de Niamey est devenu un urinoir et un parking pour des vieux tacots.

Aujourd’hui encore, malgré l’avènement du cnsp, l’opvn continu de payer plusieurs millions de francs CFA en location, alors qu’il suffisait d’investir ces millions pour occuper une grande partie de l’immeuble de la bdrn abandonnée.

L’appétit gargantuesque des renaissants à contraindre la halcia, une institution chargée de combattre la corruption et les infractions assimilées pour quitter les locaux qu’elle occupait au quartier plateau pour s’installer dans un immeuble appartenant semble-t-il à une grande personnalité du pouvoir.

Le foyer annuel était hallucinant 500 millions de FCFA.

Et il a été exigé de la halcia, le paiement immédiat de 5 ans de loyer, soit 2 milliards cinq cent millions de francs CFA.

Le propriétaire de la maison, qui fait partie du premier cercle du pouvoir déchu est l’un des renégats qui se trouvent actuellement du pays et qui ont appelé à la destruction du Niger.

Il y a aussi le cas de l’immeuble ayant servi de direction de campagne au général Salou djibo où plusieurs centaines de millions de FCFA ont été versés, comme frais de location au propriétaire pour le « rosir ».

Les inspections continuent et très bientôt, les résultats des rapports seront publiés.

Des grandes révélations en perspective.

Par Ibrahim aghali (Contributeur Web)