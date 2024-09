Le CNSP se devrait d’être très prudent par rapport à cette initiative de redeploiement du personnel de la fonction publique.

Dans les années 1980 /1997, le Niger était sur la bonne voie d’une utilisation rationnelle du personnel de la fonction publique par le biais de la programmation lorsque les institutions de Bretton-woods, la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, avaient conseillé au gouvernement de mettre fin et de faire partir à la retraite anticipée tous les agents de l’Etat qui ont atteint trente ans d’activités dans la fonction publique.



Une mesure très inhumaine , antisociale, qui avait pour seul objectif de vider la fonction publique nigérienne de ses meilleurs cadres, pour parvenir honteusement un équilibre financier, mathématique, macro-économique afin de permettre d’atteindre le ratio, recettes fiscales et masse salariale exigé par les dites institutions pour qu’elles puissent continuer leurs missions sournoises de défendre les intérêts sordides des grandes puissances mondiales néo-colonisatrices et néo-imperialistes, grandes contributrices aux budgets de fonctionnement de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International.

L’ objectif était de tirer notre pays ,le Niger vers le bas et permettre ainsi aux grandes puissances mondiales de continuer les pillages des richesses naturelles nigériennes.

Cette initiative de redeploiement du personnel de la fonction publique serait soupçonnée de bloquer le recrutement des jeunes cadres diplômés dans la fonction publique.

L ‘objectif de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International serait de maintenir le pays dans le besoin des cadres expatriés au detriment des jeunes diplômés nigériens qui n’ont rien à envier aux cadres expatriés.

Cette mesure risquerait de maintenir beaucoup des jeunes diplômés nigériens au chômage, ce qui favoriserait la fuite des cerveaux à l’extérieur et la récupération de certains jeunes diplômés aigris par des groupes, terroristes, narcotrafiquants et bandits armés, financés et soutenus par les ennemis de la confédération de l’Alliance des États du Sahel.

Par conséquent, nous préconisons une extrême prudence au CNSP et au gouvernement.

Ces grandes puissances mondiales hostiles à l’AES cherchent à passer par les institutions de Bretton-woods pour obtenir ce qu’elles n’ont pas eu avec les États de l’ AES par la voie diplomatique.

La fonction publique nigérienne se devrait de revenir à la programmation des étudiants par secteur d’activité en vue d’une véritable utilisation rationnelle des cadres formés.

Une utilisation rationnelle, des ressources provenant de la vente de l’uranium , du pétrole , de l’or et la diversification de la coopération gagnant-gagnant avec les pays de BRICS, le Niger peut bel et bien sortir la tête haute de l’eau.

Soyons très vigilants et constructif !

C’est l’Afrique qui gagne !

Par Isssoufou B KADO MAGAGI.