Construction d’un parc éolien de 250 MW : vers l’indépendance énergétique du Niger.

Il y a tout juste un an, le Nigeria coupait brusquement l’énergie électrique, sans préavis, alors que les deux pays étaient liés par des accords de coopération.

Cette rupture sauvage, inhumaine et criminelle a entraîné la mort de plusieurs personnes et la destruction d’un nombre incalculable des biens.

Le Nigeria clamait simplement qu’il appliquait à la lettre les sanctions iniques et cyniques de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Niger, qui venait juste de se débarrasser d’un régime pourri qui était à la solde de la France.

Cette terrible expérience douloureuse amena les responsables du cnsp et du gouvernement nigérien de faire de l’indépendance énergétique, une de leurs priorités parmi les priorités.

Aujourd’hui, la cadence est bien lancée et très bientôt le Niger sera indépendant sur le plan énergétique.

Parmi les projets phares du secteur, outre le barrage de kandadji, la centrale nucléaire, la centrale éolienne, etc.

La Ministre de l’Energie Pr Amadou Haoua a visité, le vendredi 9 août 2024, le chantier de construction par Savannah Energy de la centrale éolienne d’une capacité de 250 MW au village de Magaria Makéra à cheval entre le Département de Madaoua et celui de Malbaza dans la vallée de la Tarka.



La Ministre est accompagnée dans ce déplacement du Gouverneur de la région de Tahoua Colonel-Major Oumarou Tawayé et de plusieurs cadres centraux et régionaux de son Département ministériel, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Cette visite entre dans le cadre de la mise en valeur des potentialités en ressources énergétiques renouvelables du Niger. Elle vise à constater le développement du projet du parc éolien.



Sur le site du projet, la Ministre Haoua a tout d’abord indiqué avoir adhéré au projet dès qu’elle en a pris connaissance, car c’est un projet d’énergie éolienne. Depuis, a-t-elle informé, « j’ai créé un comité chargé de suivi du projet, afin de créer toutes les conditions pour le soutenir pour que ce grand projet puisse voir le jour et se réaliser ». En effet, note-t-on, une fois réalisé, ce projet permettra au Niger d’avoir sa souveraineté énergétique, a-t-elle fait savoir, tout en se disant convaincue quant à la capacité des promoteurs à aller vite dans l’exécution des travaux pour laquelle ils ont d’ores et déjà un point focal au Ministère afin de faciliter les tractations administratives.

La Ministre de l’Energie a beaucoup insisté sur le respect du délai du projet, voire même la baisse de celui-ci.



Pour sa part, le Gouverneur de la région de Tahoua s’est réjoui également de cette visite. « Ma satisfaction, a-t-il dit, c’est la région de Tahoua qui a été choisie pour abriter la centrale éolienne. Je souhaite qu’on soit là pour son inauguration ».

Le Gouverneur Tawayé remercié et encouragé les promoteurs de ce projet avant de promettre de les accompagner pour que le projet se concrétise dans un bref délai. Il a rappelé que le Président du CNSP, Chef de l’Etat, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani est très engagé dans la recherche de la souveraineté énergétique du Niger.

Quant au Directeur pour les énergies renouvelables de Savannah Energy Niger, M. Sofiane Ferdjani, il a expliqué devant les autorités les avantages que présente le projet pour le Niger et sa population. Selon lui, il va aider le pays à atteindre sa souveraineté énergétique à l’horizon 2027 avec une contribution de 250 MW au mixte énergétique, soit 22% du besoin du pays.



« Le Niger sera à la première loge en matière d’énergie, il y’aura de transfert de compétences, beaucoup d’emplois, des impôts ainsi que l’exportation de l’énergie avec beaucoup de retombées positives », a-t-il indiqué.

Auparavant, le Responsable HSE de Savannah Energy Niger, M. Moussa Chetima a fait la présentation sur l’implantation des pylônes à la délégation ministérielle qui a fait le déplacement jusqu’au site sur une piste rurale.

Selon ses explications, chaque pylône est implanté sur 100m fois 3m de support à partir de 20m, enregistre le temps et la direction du vent chaque 10 secondes pour avoir le potentiel atmosphérique.



Selon M. Moussa Chetima, ce projet n’impactera que des oiseaux et des chauves-souris et à cette date toutes les données sont positives pour permettre l’exécution du projet dans 9 à 12 mois. Il a annoncé que la première phase d’électricité sera produite d’ici 2027.

Il faut retenir que le Parc Eolien de la Tarka est un projet en cours de développement situé au sud de la région de Tahoua. Le projet aura une capacité maximale de 250 MW et comprendra jusqu’à 45 éoliennes (chacune atteignant jusqu’à 200 m de hauteur), reparties sur une distance de 25 Km. Le projet, en producteur indépendant, produira approximativement 800 GWh d’électricité compétitive et propre par an qui sera vendue à la Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) sur une durée de 25 ans.



Notons enfin que Savannah Energy est une société britannique indépendante d’énergie et de ressources axée sur la réalisation de projets importants en Afrique. Son objectif est de mettre en place des projets d’énergie renouvelable à grande échelle à travers le continent, afin de fournir à des millions de foyers de l’électricité propre à des prix compétitifs. La société s’engage à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées, afin de garantir un impact positif et durable de ses projets.

Comme on peut le constater, in sha Allah, très bientôt, les coupures intempestives d’électricité seront un lointain souvenir et le Niger nouveau sera capable de fournir l’électricité à l’extérieur.



Par Tam-tam info News