Désormais plus de mendiants à Niamey

Interdiction de la mendicité à Niamey, internement et rapatriement des mendiants dans leurs localités respectives : telles sont les mesures fortes annoncées hier par le gouverneur de Niamey, qui en a décidément ras le bol de cette pratique déshonorante, deshumanisante et avilissante à laquelle s’adonne des milliers de compatriotes.

Dans cette ère de refondation et de la glorification de nos valeurs ancestrales, tendre uniquement la main, au lieu de travailler est désormais un crime.

En effet, le Général de Brigade Assoumane Abdou Harouna, Gouverneur de la région de Niamey, a pris cette position ferme et résolue face à l’augmentation préoccupante de la mendicité dans la capitale.

Dans sa déclaration d’hier, il n’a pas passé par quatre chemins pour annoncer un chapelet des mesures fortes pour endiguer ce phénomène digne des pratiques des mafioso.

Aussi, indique-t-il, »compte tenu de l’ampleur inquiétante que prend la mendicité dans notre région, nous avons décidé de sévir avec fermeté ».

À partir de maintenant, une opération de regroupement et de réacheminement des mendiants vers leurs villages d’origine sera mise en place. Les forces de gendarmerie et de police, placées sur les axes routiers, auront pour mission de garantir que ces individus ne reviennent pas à Niamey après leur départ. «



Le Général Assoumane Abdou Harouna a martelé que la mendicité est devenue une sorte de recherche de gain facile pour de nombreux compatriotes dont le coeur s’est endurci.

Il est aberrant de constater que la majorité des Nigériens cherchent avec dignité leur pitance quotidienne que des individus sans vergogne , véritables escrocs arnaquent les autres. « Pendant que nos concitoyens travaillent dans les champs depuis un mois, ces mendiants passent leur temps à tendre la main, souvent au péril de la sécurité routière ».

Entre autres mesures prévues, le regroupement et le transport de ces individus vers leurs villages, mais aussi leur prise en charge alimentaire avant le retour dans leurs villages respectifs. Les autorités assureront que chaque mendiant soit acheminé le plus près possible de son lieu d’origine. En outre, une fois regroupés dans leurs villages, ceux qui tenteraient de revenir à Niamey seront affectés à des travaux d’intérêt général, notamment dans les zones de grande irrigation de Kandaji à Gaya. En cas de nécessité, des mesures seront prises pour les envoyer à Diffa pour y accomplir des travaux obligatoires, en veillant à ce qu’ils ne persistent pas dans la mendicité.

« Ce n’est pas un travail forcé, mais un travail obligatoire jusqu’à ce qu’ils choisissent de retourner définitivement dans leurs villages », a poursuivi le Gouverneur. Ces mesures ont pour objectifs d’inciter chaque Nigérien à embrasser le travail comme un moyen de dignité et d’autosuffisance, loin des pratiques dévalorisantes, comme la mendicité.

Néanmoins pour que cew mesures soient pérennes, il faut que le ministre en charge de l’intérieur instruise tous les gouverneurs, les préfets, les maires et chefs traditionnels d’appliquer les mêmes mesures sur l’ensemble du territoire national.

Il faut se rappeler, qu’en mai 2019 déjà, la mendicité avait ete interdite dans les rues de Niamey.

Mais le laxisme des autorités municipales avait fait que ces mesures n’ont eu aucun effet sur la pratique.

Aujourd’hui la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur sans état d’âme.

Par Tam-tam info News