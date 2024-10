Obsèques du président Hama Amadou : la nation rend hommage à un grand combattant

Vendredi 25 octobre 2024, le président Hama Amadou repose à partir d’aujourd’hui parmi les siens à Youri, sa terre natale.

La nation nigérienne avec à sa tête, le chef de l’état, le général abdourahamane tiani a rendu un hommage solennel à l’illustre disparu.

Le Président du Conseil National Pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP), le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a rendu, dans la matinée de ce vendredi 25 octobre 2024 au palais présidentiel, un dernier hommage à l’ancien Président de l’Assemblée Nationale et ancien Premier ministre, Hama Amadou, rappelé à Dieu le jeudi 24 octobre à Niamey à l’âge de 74 ans.

La cérémonie funéraire a eu lieu en présence des membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey ainsi que de l’administrateur délégué de la ville de Niamey, des corps diplomatiques accrédités au Niger, des leaders religieux et traditionnels, de sa famille, parents, amis, connaissances et adversaires politiques.

Le Chef de l’Etat a dirigé la cérémonie officielle des obsèques funèbres du l’ancien acteur politique majeur et autorité morale du parti MODEN/FA LOUMANA, Hama Amadou, né le 3 mars 1950 à Youri et rappelé à Dieu ce jeudi à Niamey.

Dans l’oraison funèbre prononcée, le collègue et ami de plus de 50 ans du défunt, M. Tahirou Seydou Maiyaki a indiqué avec une voix pleine d’émotion, qu’à cet instant, la nation entière pleure le départ définitif de cette figure politique ayant marqué l’histoire du Niger.

Ainsi, ‘’ tu as laissé derrière toi, des milliers orphelins inconsolables à travers le pays pour lequel tu t’es tant battu’’.

Hama Amadou est parti ‘’au moment où notre pays, qui lutte pour sa souveraineté, a tant besoin de tes vastes connaissances et expériences’’.

Hama Amadou est un patriote qui a toujours comme conviction, l’intérêt du pays en avant comme indiqué lors de sa campagne en 2016 ‘’Le Niger d’abord, le Niger ensuite et le Niger toujours’’, et pour qui, seul le travail pourrait sortir le pays de la pauvreté.

Et M. Mayaki d’indiquer que le peuple entier se souviendra toujours des immenses services que le défunt a rendu au peuple nigérien, à la démocratie et à la république, rappelant ainsi, son parcours politique plein de défis.

‘’Toute ta vie a été jalonnée de défis, cependant, il serait sans doute égoïste de ne pas mentionner ton parcours politique, ainsi que les leçons que tu as eu à tirer, dignes d’être partagées avec la nation toute entière engagée actuellement dans une lutte d’honneur et de dignité’.

Son parcours professionnel a débuté en 1971 où le cours de sa vie professionnelle a pris une autre direction à partir de sa rencontre avec le Général Seyni Kountché.

Ainsi, de 1978 à 1989, il a exercé en tant que préfet adjoint, secrétaire général de préfecture à plusieurs reprises, sous-préfet avant d’être Directeur Général à l’Office des Radios et Télévisions du Niger (ORTN).

Tout au long de son parcours, ‘’son choix a toujours été clair, être aux côtés de son peuple et ne pas faire de promesse qu’il n’est pas sûr de pouvoir tenir, avec dans toutes les circonstances, un langage franc et sincère’’ a rapporté l’ancien collègue du défunt Hama Amadou pour qui, ‘’homme de paix’’, a toujours été ‘’victime de l’ingratitude des gens, même-si cela ne l’a jamais empêché de continuer à faire du bien’’.

‘’A ceux qui t’ont fait du mal, tu as su leur pardonner au point de les surprendre car pour toi, la haine et la rancune ne font que ronger leur porteur et la politique n’est pas l’art de mentir et doit se délasser de certains comportements déloyaux tels que le harcèlement, la trahison, la tromperie et autres, car c’est sur les valeurs de sincérité, de réalisme et d’unité que l’on peut créer du bien-être à ceux dont on a la charge’’ .

En ce qui est de son passage à la tête du gouvernement et à l’Assemblée Nationale, ‘’tous ont été couronnés de succès en dépit des adversités et les résultats lui ont valu plusieurs mérites nationaux et internationaux ‘’ a-t-il d’autre part fait savoir.

‘’Ce jour où nous t’accompagnons vers ta dernière demeure, je tiens à souligner combien ta carrière politique a été caractérisée de haut et de bas, des épreuves que tu as enduré avec philosophie en mettant toujours en avant, le Niger car ta seule préoccupation, malgré toutes les humiliations, est de tout faire pour éviter que le Niger soit en feu’’ a-t-il enfin indiqué.

Après la lecture de l’oraison funèbre, le Président de l’Association Islamique du Niger, Cheick Djibrilla Soumaila Karanta a dit une prière en faveur du défunt pour le repos de son âme.

Hama Amadou, un homme du peuple

Pour l’ancien président mahamane Ousmane,

« HAMA AMADOU a marqué de façon indélébile la scène politique du Niger des trois dernières décennies.

Il fut un grand défenseur des valeurs de l’état de droit, de la république, de la démocratie pour un véritable développement économique, social et culturel d’un Niger de justice, uni, paisible, laborieux et prospère.

Ensemble, nous avons bravé moults épreuves et défis pour préserver les acquis démocratiques et républicains de notre pays et faire prévaloir le respect du choix populaire à travers la vérité des urnes.

Je garde de lui , le souvenir d’un combattant politique hors pair, à l’énergie contagieuse, ainsi que l’image d’un allié fidèle, sincère et loyal ».

L’ancien président Mahamadou issoufou quant à lui évoque » des moments de convergence et des moments de divergence qu’il a eus avec le défunt.

Dans les moments aussi bien de convergence que de divergence nous étions tous conscients d’être la même larme, sortie du même œil: le Niger. Je pleure la perte d’un de mes meilleurs alliés. Je pleure la perte d’un de mes meilleurs adversaires.

Hama Amadou était l’un de ceux qui ont le plus œuvré à la construction nationale.

Hama Amadou a marqué l’histoire du Niger d’un trait caractérisé par son engagement politique intense et soutenu. Cheiffou Amadou

Pour le ministre kalla Ankouraou, « la disparition de Hama Amadou, leader du MODEN/FA LUMANA ce mercredi 23 octobre 2024 constitue une immense perte pour la nation nigérienne qu’il a longuement servie.

Je m’incline devant la mémoire de cet grand Homme d’Etat qui a occupé une place de choix dans la vie politique nationale depuis plusieurs décennies.

Ladan tchiana affirmé de son côté, « panafricaniste convaincu, patriote sincère, libéral modéré, administrateur compétent, politique courageux, redoutable combattant, stratège exceptionnel, homme cultivé, leader visionnaire…

Tous ces qualificatifs ne suffisent point à décrire l’esprit brillant qu’était Hama Amadou avec qui j’ai tant appris pendant quatre décennies.

Tu auras marqué, sans aucun doute, tous ceux qui auront croisé ton chemin tant la puissance de ta pensée et ton charisme auront essaimé au-delà des frontières du monde connu ».

Ton œuvre survivra in sha Allah!

Hassoumi Massoudou indique que Hama Amadou était un homme politique majeur.

Aichatou Mindaodou salut la vision de l’homme , sa droiture, sa combativité, son engagement indéfectible pour son pays.

Le Président du CNSP, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, s’est alors incliné devant la dépouille mortelle avant de présenter ses condoléances à la famille, suivi du premier ministre par intérim, le Général de Corps d’armée, Salifou Mody, des anciens présidents de la République et chefs de l’Etat, des membres du CNSP et du gouvernement de la transition, du Président de la cour d’Etat, des anciens présidents de l’Assemblée Nationale, des anciens premiers ministres, du grand chancelier des ordres nationaux, du gouverneur de la région de Niamey, de l’administrateur délégué de la ville de Niamey et de la vice doyenne des corps diplomatiques accrédités au Niger.

A la fin de la cérémonie, la dépouille a été acheminée au village natal du défunt Youri (département de Say) où il est enterré ce vendredi 25 octobre 2024.

Par Tam tam info News