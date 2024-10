Raffinerie et complexe pétrochimique à Dosso : des officiels nigériens et une délégation de l’entreprise Zimar visitent le site retenu

Une délégation gouvernementale composée, notamment du ministre du pétrole, M. Sahabi Oumarou, de son homologue en charge de l’hydraulique et de l’environnement, le Colonel Maizama Abdoulaye et le secrétaire général du gouvernement, M. Mahamane Roufai Laouali, ainsi qu’une délégation de l’entreprise Zimar, retenue pour la construction d’une raffinerie et d’un complexe pétrolier à Dosso, ont visité, le vendredi 25 Octobre 2024, le site devant abriter ces installations pétrolières à une quinzaine de kilomètres de la ville de Dosso.

La délégation de l’entreprise prestataire est conduite par Dr. Richar J. Moerman.

C’est un vaste terrain de 7.877 hectares (ha) que l’Etat du Niger a mis à la disposition de cet ambitieux projet. Pour l’instant, ce sont 1.385 ha qui seront consacrés à l’installation de la raffinerie (d’une capacité initiale de 100.000 barils/jour), et du complexe pétrochimique. Trente (30) autres ha seront réservés à la construction d’une centrale électrique et 30 autres au parking des gros engins.

Cette visite, intervient 24h après la signature entre le Gouvernement nigérien et la société Zimar d’un mémorandum d’entente portant sur le projet de conception, financement, construction, mise en service, exploitation, gestion, maintenance et le transfert d’une raffinerie et du complexe pétrochimique à Dosso.

Dans une intervention faite lors de cette visite, le ministre du pétrole souligne que « cette visite revêt une importance capitale pour nous », car « après la signature hier [des documents], il fallait que nous venions présenter le site à l’investisseur, la société Zimar ».

« La prochaine étape, c’est le contrat, et avant le contrat, le partenaire va d’abord élaborer une étude de faisabilité, tant sur le plan technique, que sur le plan juridique, que sur le plan financier », a-t-il poursuivi.

Ensuite, a renchérit le ministre en charge du pétrole, « le projet sera soumis à la validation des instances compétentes nigériennes. Quand c’est validé, on va au contrat ».

Le projet de construction d’une raffinerie et d’un complexe pétrochimique à Dosso a été annoncé par le Chef de l’Etat, le Général Abdrahamane Tiani dans un message à la Nation, le 2 Juillet 2024, en même temps que la création d’une école de pétrole et du Gaz à Zinder (Région du Centre-sud nigérien, située à plus 800 km à l’Est de Niamey).

La Région de Zinder abrite (pour l’instant) l’unique raffinerie du Niger, la SORAZ, d’une capacité de production de 120.000 barils jour.

Aucune communication n’a été faite par la délégation de Zimar lors de cette visite de terrain.

Mais lors de la signature du mémorandum d’entente, intervenue la veille, le chef de la délégation de l’entreprise Dr. Richar J. Moerman, avait indiqué que « ce partenariat entre son groupe et l’Etat du Niger est une belle opportunité pour les deux parties, avant de promettre que les résultats seront « très concluants ».

