Plus de 330 décès, 383 blessés et d’importants dégâts matériels importants

Les inondations ont semé le chaos dans plusieurs régions du pays. Outre le nombre important des gens tués et/ ou blessés, les dégâts matériels sont considérables.

Au Niger, les Inondations ont occasionné, selon la Direction Générale de la Protection Civile, 339 pertes en vies humaines, 1176528 personnes sinistrées réparties dans 158399 ménages, 383 blessés, d’importantes pertes de matériels, de bétails et de 25,695 tonnes de vivres à la date du 23 septembre 2024, rapporte l’agence nigérienne de presse.

La région la plus touchée par les dégâts est, selon le communiqué de ladite Direction, Maradi avec 111 décès dont 19 par noyade et 92 par effondrement.

Au cours du séjour de notre reporter dans la région, il nous a été rapporté que plusieurs maisons sont fissurées et ne sont plus habitables. Il n’y a plus de routes praticables dignes de ce nom à maradi.

La région nécessitera plusieurs milliards d’investissements pour sa réhabilitation.

La région de Tahoua occupe la deuxième place avec un total de 99 morts dont 69 par noyade et 30 par effondrement suivie de la région de Zinder ayant totalisé 65 pertes en vies humaines parmi lesquelles 7 par noyade et 58 par effondrement.

La région de Dosso, quant à elle, occupe la quatrième place avec 22 morts dont 14 par noyade et 8 par effondrement suivie de Tillabéri avec 15 victimes dont 9 par noyade et 6 par effondrement .

Enfin, les régions de Niamey, Agadez et Diffa sont les moins touchées avec respectivement 9, 10 et 8 décès par région.

En dehors des pertes en vies humaines, 1176528 personnes, réparties en 158399 ménages, se sont retrouvées sans domicile, 383 blessés. En plus, 22476 têtes de bétail et 25,695 tonnes de vivres ont été emportées et d’importants dégâts matériels enregistrés.

Comment reloger dignement toutes ces familles qui ont tout perdu et qui occupent présentement les écoles à la veille de la rentrée scolaire ? Telle semble être la question qui hante actuellement les nuits des décideurs.

Prions simplement pour une solution satisfaisante pour tous.

Tam tam info news