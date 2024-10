Nuit noire pour les kidnappeurs…

Depuis l’assassinat de l’émir de sabon birni, les kidnappeurs du nord Nigeria vivent des jours sombres.

Sous le feu de l’armée nigériane, ils se sont faits rares de l’autre côté de la frontière.

Hier nuit, vers 23 H 10 mn ces bandits armés ont fait une incursion dans le village de GARIN DADI secteur de Maraka dans la commune de GABI, croyant que de ce côté de la frontière, les choses allaient être simples.



A défaut des animaux qu’ils ont l’habitude de voler, ces bandits sans foi ni loi ont enlevé 7 femmes et 5 enfants.

Mal leur a pris. En effet, aussitot informées, les FDS en patrouille dans la région, ont riposté avec professionnalisme. Non seulement, elles ont mis en déroute, les malfrats, elles ont récupéré toutes les femmes et les enfants enlevés. On a enregistré au cours de l’opération, une blessée accidentellement par balle qui se trouve actuellement aux soins à l’hôpital de maradi.

Les autres otages ont regagné leur famille saines et sauves.

Cette prouesse a été rendue possible grâce à une bonne collaboration des populations.

A Niamey, depuis, l’alerte générale déclenchée par le ministre de l’intérieur, les Forces de Défense et de Sécurité mènent des opérations de bouclage dans certains quartiers de la ville de Niamey et ses alentours.

Après la ceinture verte la semaine passée, hier c’etait au quartier Nordiré (Harobanda) qui a été tôt le matin, bouclé et des perquisitions opérées dans des endroits suspects. Des personnes présumées complices des actions néfastes ont été interpellées.

Des investigations sont en cours par les services compétents.

Ces opérations se poursuivront dans d’autres quartiers et certaines villes de l’intérieur du pays. Un renforcement du dispositif sécuritaire déjà visible dans les artères de la capitale et aux alentours. Des contrôles inopinés pourraient s’opérer en tout lieu et à tout moment, indique-t-on.

En pareille circonstance, il est recommandé à tout un chacun d’avoir sa pièce d’identité sur soi; d’avoir à bord des engins, les pièces afférentes à la circulation, conformes ; de coopérer aux injonctions des FDS pendant le contrôle des engins.

Tolérance zéro.

Par Tam tam info News