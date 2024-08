NIGER, FORUM ou DIALOGUE NATIONAL,  Il faut absolument REUSSIR 

Dans son Message d’anniversaire du 26 juillet 2024, le Président Abdourahmane Tchiani, a relancé l’offre de Dialogue entre les Nigériens. C’était un engagement du CNSP qui dû être occulté du fait des préoccupations secondaires de grande priorité.

Toutefois comme l’exposé de la VISION du Président, des nuances sémantiques susceptibles de brouiller la démarche, subsistent.



Dans les Messages forts adressés aux Nigeriens dans les tous premiers jours de leur avènement au Pouvoir , il était clairement proposé de convoquer un Dialogue National Inclusif , DNI-2R .

.

Concernant la Vision du Président, l’on observe une adaptation conceptuelle opportune . La modification du titre dans la version Finale du Livre du Président Tchiani » Ma Vision » devenue » ZANTCEN KASSA NE , LABU SANI NÔ » , a permis de dissiper l’ambiguïté conceptuelle.

Elle intègre de fait une démarche d’appropriation de la Vision par » l’organe politico militaire » constitué du Président du CNsp et des Autres Membres du CNSP, et par » l’Organe Politico administratif » composé des Membres militaires et Civils du Gouvernement.

Cette heureuse catégorisation des Pouvoirs dans les Régimes d’exception a été empruntée à Mr Mahamadou DANDA, ancien Premier Ministre d’une Transition et Professeur associé d’université au Canada.

Suivant sa Thèse fort pertinente, la Vision se construit par cercles concentriques allant de » l’Organe politico-militaire » à » l’Organe politico administratif » , puis au

Peuple pour obtenir une VISION GLOBALE du PEUPLE .

Du reste c’était une des Orientations assignées par le CNSP au Dialogue National Inclusif, DNI-2R : »

Déterminer quel contenu donner à la Transition ? Quels principes de gestion et valeurs à retenir pour conduire la marche de la Transition » ?

Mr Mahamadou DANDA emploie également, fort à propos, en sa qualité d’universitaire, et d’observateur , la notion » d’ASPECTS À SURVEILLER « .



Il s’agit d’attirer l’attention sur des Questions de société ou de gouvernance, qui méritent d’être clairement adressés, au risque de ne pas atteindre les objectifs assignés à la Transition.

De ce point de vue on aurait pu dire qu’au regard du slogan de mobilisation «



ZANTCEN KASSA NE « , que le niveau d’appropriation de la VISION du CNSP par les Forces vives est également atteint . Or il se trouve qu’une large frange de notre population ne connaît pas substantiellement le Contenu de cette Vision.

C’est ce qui explique pourquoi il a été demandé de procéder à sa vulgarisation et appropriation par les populations nigériennes.



cette démarche appropriée pour faire en sorte que nos Concitoyens internalisent la Vision, qui fait justement PARTIE avec d’autres , DES » ASPECTS À SURVEILLER » .

Peut être qu’il FAILLE INSCRIRE la VISION en » prelodeguomènes » ou CONFÉRENCES INTRODUCTIVES du FORUM/ DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF ?



Dans le Message d’Anniversaire le Président Abdourahmane Tchiani engage le Gouvernement à convoquer un FORUM NATIONAL INCLUSIF.



On peut noter l’INTRODUCTION d’UNE NUANCE SÉMANTIQUE À SURVEILLER . EST-CE qu’un FORUM NATIONAL INCLUSIF A la MÊME VALEUR EN TERMES de FORCES de PROPOSITIONS et/ou de CRÉATION d’un EGREGORE SOCIAL POUR CONSOLIDER la COHÉSION NATIONALE , entretenir la FLAMME du PATRIOTISME ?

Le Forum renvoie à l’idée d’une Rencontre soft, avec des Participants pas nécessairement les plus contributifs.

C’est le lieu de rappeler qu’au Mali au Burkina Faso , ils ont opté pour des » Assises Nationales « . Au Gabon il a été organisé un Dialogue National Inclusif.

Ainsi que nous l’avions souligné dans des Tribunes antérieures , le Succès de la REFONDATION TIENDRA en GRANDE PARTIE du SUCCÈS du FORUM ou DIAGUE NATIONAL INCLUSIF.

En plus de la clarification sémantique à apporter sur le FORMAT de la RENCONTRE POPULAIRE CITOYENNE en perspective, Forum national Inclusif ou Dialogue National Inclusif, le PROCESSUS devant CONDUIRE à la TENUE EFFECTIVE de la RENCONTRE NATIONALE, est un ASPECT À à SURVEILLER.

La qualité du Panel des PERSONNALITÉS pour ÉLABORER LES TERMES de REFERENCE de la RENCONTRE , le DIRECTOIRE des TRAVAUX, l’ENCRAGE INSTITUTIONNEL , sont autant d’ASPECTS À SURVEILLER.

En dehors de la Région d’Agadez qui a organisé un Dialogue Régional , avec des limites de légitimité soulevés par certains Ressortissants, il y a lieu de se demander si d’autres Régions ont pu tenir des Assises régionales ?

C’est pourquoi il est important de s’assurer de la bonne approche pour DISPOSER de CONTRIBUTIONS VALIDES RÉGIONALES.

Même si nous devrions inventer notre façon propre de tenir nos différentes Consultations Citoyennes, on gagnerait à nous inspirer de ce qui a marché chez nos Frères Maliens et Burkinabe de l’AES.

RESTONS CONCENTRÉS SUR LA SAUVEGARDE DE LA PATRIE et LA REFONDATION DE LA RÉPUBLIQUE.



Par Elhadj MAIGA Alzouma (Nigérien Tout Court

Sahelo-africain)