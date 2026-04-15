𝐋’𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐞 recu 𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 par la ministre de la fonction publique…

La ministre de la fonction publique, du travail et de l’emploi a reçu en audience, ce mercredi 15 avril 2026, S.E.M. Roberto Orlando, Ambassadeur d’Italie au Niger.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme « Maîtrise de la migration par le travail décent ». Nous avons échangé sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, notamment à travers les opportunités de financement de projets structurants portés par mon département ministériel.

Parmi les axes stratégiques abordés figure la digitalisation de l’administration publique, levier essentiel pour moderniser nos services, accroître leur efficacité et rapprocher davantage l’administration des usagers.

À cette occasion, l’Ambassadeur a réaffirmé l’engagement de l’Italie à accompagner le Niger dans la mise en œuvre de ces réformes ambitieuses.

Cette audience s’inscrit dans la dynamique de refondation impulsée sous la Très Haute Autorité de Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État.

Elle traduit la volonté constante du gouvernement de promouvoir une coopération pragmatique et féconde, en phase avec les priorités nationales en matière d’emploi, de gouvernance administrative et de développement durable.