Présidentielles béninoisesTalon ” rempile pour un 3 ème mandat” sous la trempe de Wadagni

Autrefois considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l’ouest, le Bénin vient de tomber de haut avec une élection tropicalisée.

Avec un score soviétique, 94,05 le prince héritier Wadagni a été désigné nouveau président béninois.

Selon l’agence africaine de presse, la Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin annonce la victoire écrasante de Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata avec 94,05 % des voix, sur fond de participation de 58,75 % et d’un scrutin présidentiel jugé globalement maîtrisé.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin a proclamé, lundi soir, les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, donnant une large victoire au duo Romuald Wadagni–Mariam Chabi Talata avec 94,05 % des suffrages exprimés, contre 5,95 % pour Paul Hounkpè, sur la base d’un taux de compilation de 90,55 % des bureaux de vote.

Selon la décision parvenue à APA, le tandem Wadagni-Talata totalise 4 millions 252 347 voix, contre 269 433 voix pour le duo Hounkpè–Rock Judicaël Hounwanou. Les résultats portent sur 15 814 bureaux de vote traités sur un total de 17 463.

La participation au scrutin s’établit à 58,75 %, avec 4.640.354 votants sur 7.897.287 électeurs inscrits. Le nombre de suffrages valablement exprimés est de 4 millions 522 756, contre 117 598 bulletins nuls.

Dans sa proclamation, la CENA indique que le scrutin s’est déroulé sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les centres de vote à l’étranger. Elle relève que, malgré des perturbations signalées dans certaines localités du nord, l’intervention des forces de défense et de sécurité a permis d’assurer le bon déroulement des opérations.

L’organe électoral met également en avant la fiabilité du dispositif numérique de transmission des résultats, évoquant une traçabilité sécurisée et une rapidité dans la remontée des données.

La CENA estime par ailleurs que l’écart de voix entre les candidats est tel que l’issue du scrutin apparaît « mathématiquement irréversible », même en tenant compte des résultats restants à compiler.

Conformément au Code électoral, les résultats provisoires ont été transmis à la Cour constitutionnelle du Bénin, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs.

Cette annonce intervient après que Paul Hounkpè a reconnu, dimanche, la tendance en faveur de son adversaire, lui adressant ses félicitations et affirmant prendre acte des résultats dans un esprit républicain.

Le scrutin s’est tenu dans un contexte particulier, marqué notamment par l’absence du principal parti d’opposition, Les Démocrates, dont le candidat n’a pas obtenu les parrainages requis.

Le président sortant Patrice Talon, non candidat, avait salué une « ambiance extraordinaire » lors du vote, estimant que le pays franchissait une nouvelle étape de son histoire démocratique.

Hounkpè félicite Wadagni

Le président du parti Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et candidat de l’opposition à l’élection présidentielle a publié dimanche un communiqué reconnaissant l’avance du duo Wadagni-Talata selon les premières tendances et adressant ses félicitations républicaines au ministre d’État.

Le candidat de l’opposition à l’élection présidentielle béninoise, Paul Hounkpè, a pris acte dimanche 12 avril 2026 de la tendance favorable au duo Wadagni-Talata qui se dégage des premières remontées de résultats.

« Au terme d’une journée électorale décisive pour l’avenir de notre Nation, et à la lumière des grandes tendances issues de la remontée progressive des résultats, il apparaît qu’une avance se dessine en faveur du duo Wadagni-Talata », a déclaré M. Hounkpè dans un communiqué signé à Cotonou.

Prise d’acte « avec responsabilité »

« En homme d’État attaché aux principes républicains, au respect du suffrage populaire et à la stabilité de notre pays, je prends acte, avec responsabilité, de cette dynamique telle qu’elle se dégage des premières observations », a affirmé le président du parti Force Cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

M. Hounkpè a tenu « avec une profonde émotion, à adresser mes remerciements les plus sincères à chacune et à chacun de nos militants, sympathisants et soutiens ».

« Leur mobilisation forte, spontanée et déterminée autour de notre projet de société témoigne de la vitalité de notre engagement collectif. Ce projet, que nous avons porté avec conviction, demeure, j’en suis persuadé, l’un des plus solides, des plus cohérents et des plus ambitieux pour bâtir un Bénin plus juste, plus inclusif et plus prospère », a-t-il déclaré.

Félicitations républicaines à Romuald Wadagni

« Au Ministre d’État Romuald Wadagni, j’adresse mes félicitations républicaines. La démocratie impose le respect mutuel et l’élévation au-dessus des clivages partisans », a affirmé M. Hounkpè.

Le candidat de l’opposition a formulé « le vœu que, dans la conduite des affaires publiques, il sache puiser dans certaines orientations majeures de notre projet notamment en matière de justice sociale, d’inclusion économique, de réformes institutionnelles et de réconciliation nationale afin de répondre, avec justesse et efficacité, aux aspirations profondes de notre peuple ».

M. Hounkpè a souligné que « au-delà de la compétition électorale, une seule exigence nous rassemble : servir le Bénin et œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos concitoyens ».

La présidentielle béninoise, marquée par l’expérimentation de la synchronisation des mandats sur un cycle de sept ans, a mobilisé 7 millions 897 287 électeurs répartis dans 17 462 postes de vote. Le scrutin oppose principalement le candidat de la majorité, Romuald Wadagni, à Paul Hounkpè, dans un contexte marqué par l’absence du principal parti d’opposition, Les Démocrates, dont le candidat n’a pas pu réunir les parrainages nécessaires.

La démocratie africaine doit encore se chercher. Espérons simplement que l’avatar béninois se libérera très bientôt de cette tutelle pesante afin de travailler pour le peuple béninois.

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