Audience au cabinet du premier ministre: le premier ministre s’entretient avec une délégation du BIT…

Le premier ministre, mahamane Ali lamine zene a reçu le lundi 13 avril 2026 à son cabinet une délégation du Bureau International du Travail (BIT), conduite par son Directeur général, M. Gilbert Houngbo, en visite de travail au Niger.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une mission effectuée par le BIT dans les trois pays de la Confédération des États du Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Au cours de leurs échanges, ils ont passé en revue la coopération entre l’OIT et le Niger, ainsi que les actions menées conjointement avec plusieurs départements ministériels sous la coordination de la Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi.

Le premier ministre a également partagé ses analyses et ses orientations sur des questions essentielles telles que l’emploi et l’employabilité des jeunes, la promotion de l’entrepreneuriat, la protection sociale, la protection des personnes vulnérables, ainsi que le renforcement de la coordination entre l’OIT, les autres agences du système des Nations Unies et les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale.

Cette audience s’est déroulée en présence de la Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, Mme Aissatou Abdoulaye Tondi.