Série d’attaques meurtrières contre l’armée à Borno au Nigeria

Depuis que l’armée américaine est intervenue dans ce pays, le Nord Nigeria est en feu.

Chaque jour des nouvelles attaques sont signalées.

Selon l’agence africaine de presse, le nord-est du Nigéria est marqué par une nouvelle vague d’attaques meurtrières contre l’armée, entre embuscade mortelle à Monguno, attaque de base à Benisheikh et contestation officielle des bilans par le commandement militaire.

La situation sécuritaire dans l’État de Borno continue de se détériorer avec une succession d’attaques meurtrières visant les forces armées nigérianes, sur fond de guerre de communication entre autorités militaires et médias.

Lundi, un nouveau revers a été enregistré avec la mort du colonel IA Muhammad, tué dans une embuscade à Monguno alors qu’il se rendait en renfort vers une position attaquée. Selon des informations relayées par SaharaReporters, son convoi aurait été frappé par un engin explosif improvisé déclenché à distance, causant également plusieurs pertes parmi les soldats qui l’accompagnaient.

Cet incident s’ajoute à une attaque majeure survenue le 9 avril à Benisheikh, où le général Oseni Braimah, commandant de la 29ᵉ Brigade de l’opération HADIN KAI, a été tué lors d’un assaut attribué à des éléments de l’ISWAP. L’attaque avait visé le quartier général de la brigade, faisant plusieurs morts et blessés, selon des sources militaires et médiatiques.

Dans la foulée, le 10 avril, le quartier général de l’opération HADIN KAI (OPHK) a publié un communiqué ferme contestant plusieurs informations diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux. L’armée y dénonce des récits jugés « faux, trompeurs et très exagérés », notamment les affirmations faisant état de 17 soldats tués, dont un commandant de brigade.

Le commandement militaire précise que le bilan officiel fait état de deux officiers et deux soldats tombés au combat, et rejette toute version contraire comme étant « dépourvue de crédibilité ». Il conteste également les informations selon lesquelles le véhicule du commandant aurait été défaillant, affirmant qu’il se trouvait à bord d’un véhicule blindé résistant aux mines (MRAP), utilisé dans le cadre de la coordination de la contre-offensive.

L’OPHK accuse par ailleurs certains contenus diffusés en ligne d’être des images et vidéos hors contexte, utilisées pour alimenter des récits erronés et semer la confusion. L’armée appelle le public à s’en tenir aux sources officielles et souligne que ses forces ont réussi à repousser l’assaut de Benisheikh, maintenant le contrôle de la zone.

Cette série d’événements met en évidence une intensification des opérations des groupes armés affiliés à Boko Haram et à sa faction Islamic State West Africa Province, dans un contexte de forte tension informationnelle et militaire dans le nord-est du Nigéria.

Pendant ce temps, le scrutin présidentiel s’approche à grands pas. Le président tinubu parviendra – t-il à redresser la barre ? That is question.

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