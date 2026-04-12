Le syndicat des agents de l’information (SAINFO) se restructure…

Autrefois fer de lance de la lutte syndicale au Niger, le sainfo vivait ses dernières années dans une léthargie totale.

Aujourd’hui des jeunes déterminés ont décidé de reprendre les choses en main et de laisser la vieille garde au repos

Le Secrétaire Général Adjoint du ministère de la communication, M. Mohamed Ahmed Ghadji, a présidé, le samedi 11 Avril 2026 à Niamey, la cérémonie d’ouverture de la session extraordinaire du Conseil Syndical du SAINFO, en présence du secrétaire général du BEN/USTN, M. Alain Adikan et de la secrétaire Générale par intérim du SAINFO, Mme Rachida Abdoul Moumouni, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Le conseil syndical qui a duré toute la journée de ce samedi, s’est déroulé sous le thème »Redynamisation du Cadre Syndical dans le contexte de Refondation du Niger ».

Dans son discours d’ouverture officielle, le secrétaire général adjoint du Ministère de la communication a déclaré que, »sa présence à cette session qui se tient au lendemain de la rencontre du Ministre de la communication avec les acteurs de la communication rentre dans le cadre de la mobilisation générale et s’articule autour d’un thème de grande pertinence qui raisonne dans le contexte de notre pays marqué par la volonté affirmée de la Refondation par les plus hautes autorités du pays, une Refondation institutionnelle, sociale et économique »’.

Pour M. Mohamed Ahmed Ghadji, »cette marche vers notre souveraineté appelle chaque acteur, chaque organisation à se réinterroger sur son rôle, ses pratiques et sa capacité à répondre efficacement aux attentes de ses membres et surtout de la Nation ».

»Dans ce processus, les organisations syndicales notamment celles du secteur de l’information ont un rôle fondamental à jouer, elles doivent être des forces de proposition, des espaces de dialogue constructif mais aussi des vecteurs de cohésion et de responsabilité », a-t-il ajouté.

En effet, a poursuivi le représentant du Ministre de la communication, »la redynamisation du cadre Syndical implique nécessairement le mode de fonctionnement, un renforcement de la gouvernance, une meilleure redynamisation des membres ainsi que une adaptation aux réalités du secteur notamment celles liées à la transformation numérique et aux exigences dans un contexte de guerre. Elle suppose également une consolidation du dialogue social fondé sur la confiance, la transparence et la recherche permanente des solutions équilibrées ».

À cet égard, a-t-il laissé entendre, »le gouvernement demeure attaché à un partenariat sincère avec les organisations syndicales dans le respect des textes en vigueur et dans l’intérêt de la nation. Votre conseil syndical aujourd’hui fait face à une responsabilité importante qui est celle de proposer des pistes qui sont prêtes à créer une nouvelle dynamique à votre organisation en cohérence avec les ambitions de la Refondation nationale ».

Selon toujours le SGA du Ministère de la communication, » Il faut faire preuve d’engagement, de lucidité et d’esprit d’ouverture de nos échanges et les conclusions auxquelles nous allons parvenir à la hauteur des enjeux et les attentes placées en vous, tout en espérant que cette session extraordinaire constituera un engagement décisif dans le renforcement de notre organisation et dans la valorisation du rôle du syndicat dans le secteur de l’information ».

Pour sa part, le Secrétaire Général du BEN/USTN, centrale syndicale d’affiliation du SAINFO, M. Alain Adikan a déclaré que cette session extraordinaire se tient à un moment crucial de la vie de notre pays, marqué par un processus de Refondation nationale qui interpelle toutes les forces vives de la nation, y compris les organisations syndicales ».

Selon ce responsable syndical, le choix de ce thème est d’une grande pertinence, il traduit votre volonté de vous adapter aux mutations en cours et de renforcer votre capacité d’action au service des travailleurs. En effet, la création de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est une nouvelle opportunité pour le développement de la communication et des Nouvelles Technologies de l’Information car elle traduit les aspirations des peuples des trois États qui assument désormais leur souveraineté et leur destinée ».’

M.Alain Adikan de soutenir que, »cette opportunité doit oeuvrer dans une synergie d’action avec les travailleurs de notre nouvel espace communautaire afin de mettre en valeur nos compétences et booster les productions audio-visuelles ».

En tant que centrale d’affiliation, »l’USTN ne peut que saluer cette démarche responsable et proactive, Elle témoigne de votre engagement à consolider votre organisation et à jouer pleinement votre rôle dans la défense des travailleurs », a-t-il dit.

À cet effet, »l’ordre du jour de vos travaux, notamment l’examen de la situation du Bureau Exécutif National et la question du pourvoir aux postes vacants, est d’une importance stratégique, il s’agit là de questions internes certes, mais dont la gestion a un impact direct sur la crédibilité, la stabilité et l’efficacité de votre syndicat ».

C’est pourquoi, »nous vous exhortons à aborder ces points avec sérénité, responsabilité et esprit de dépassement, dans le respect des textes et valeurs qui fondent l’action syndicale. L’unité, la cohésion et la discipline organisationnelle demeurent les piliers essentiels de toute structure syndicale forte et respectée », a-t-il ajouté.

Selon le SG du BEN/USTN, »dans le contexte actuel, »la redynamisation du cadre Syndical ne doit pas être un simple slogan., mais une réalité concrète, elle implique un renforcement de la démocratie interne, une meilleure organisation des structures de base, la formation continue des militants et une mobilisation accrue autour des revendications légitimes des travailleurs et l’USTN en tant que centrale d’affiliation réaffirme sa disponibilité à accompagner le SAINFO dans cette dynamique de renforcement et de consolidation ».

Auparavant, la secrétaire générale par intérim du SAINFO, dans son mot de bienvenue a indiqué que, »la Refondation interpelle toutes les composantes de la société et cette Refondation prônée par nos plus hautes autorités appelle à une remise en question constructive de nos pratiques, de nos méthodes d’action et de notre engagement collectif ».

»Ce thème dont l’actualité et l’importance ne sont plus à démontrer, nous invite à une réflexion profonde sur le rôle, la place et l’efficacité de notre organisation syndicale dans un environnement politique et sociale pleine en mutation, nous engage à revisiter notre fonctionnement interne, à renforcer notre cohésion et à adapter nos stratégies aux réalités sociales, politiques et économiques du moment », a fait savoir la SG par intérim.

»Le SAINFO en tant structure représentative des agents de l’information se doit être à l’avant-garde des transformations en cours et cela implique de notre part une revitalisation de nos instances, une participation accrue de nos membres, une communication plus efficace et une défense encore plus rigoureuse des intérêts matériels et moraux de nos mandats » a-t-elle insisté.

Selon toujours Mme Rachida Abdoul moumouni, »la redynamisation de notre cadre Syndical ne saurait se limiter à des intentions, elle doit se traduire par des actions concrètes mesurables et durables, c’est pourquoi, ce conseil syndical extraordinaire constitue une étape cruciale pour poser un diagnostic sans complaisance et dégager des poches des solutions pertinentes ».

Gageons que le sainfo va bientôt retrouver ses lettres de noblesse et luttera pour la vraie défense des intérêts matériels et moraux de ses membres.

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