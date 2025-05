𝐋𝐄 𝐁𝐀𝐑𝐑𝐄𝐀𝐔 𝐃𝐄 𝐂𝐎𝐓𝐄 𝐃’𝐈𝐕𝐎𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐍𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐒𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈𝐂𝐄 𝐀 𝐋’𝐀𝐏𝐏𝐑𝐎𝐂𝐇𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄

ร€ lโ€™approche de lโ€™รฉlection prรฉsidentielle, les professionnels du droit tirent la sonnette dโ€™alarme. Le Barreau de Cรดte dโ€™Ivoire exprime son indignation face aux pressions politiques croissantes exercรฉes sur la justice et alerte sur les dรฉrives susceptibles de compromettre lโ€™ร‰tat de droit. Dans cette dรฉclaration ferme et solennelle, les membres du barreau de Cรดte dโ€™Ivoire appellent ร prรฉserver lโ€™indรฉpendance des juges et ร faire du droit le socle dโ€™une paix durable.

Le barreau de Cรดte d’Ivoire appelle ร bรขtir une paix durable par le respect du droit en cette pรฉriode prรฉรฉlectorale. ร€ l’heure oรน la Cรดte d’Ivoire continue de consolider son tissu social et politique, le barreau de Cรดtes d’Ivoire rรฉaffirme avec conviction que le droit est le fondement incontournable d’une paix vรฉritable et pรฉrenne. Face aux dรฉfis persistants de cohรฉsion nationale, nous, avocats, garants des libertรฉs et dรฉfenseurs de l’รฉtat de droit, portons l’impรฉrieuse responsabilitรฉ de promouvoir la justice comme outil de dialogue, de rรฉconciliation et de stabilitรฉ.

Depuis 1990, les processus รฉlectoraux successifs, en particulier les รฉlections prรฉsidentielles, ont รฉtรฉ marquรฉs par la violence, que ce soit avant, pendant ou aprรจs les scrutins. Il est important de se souvenir de la remise en cause de la nationalitรฉ de certains acteurs politiques, de rejet de la candidature de leaders politiques, du boycott actif de 1995, ainsi que de la violence qui a suivi la proclamation des rรฉsultats de l’รฉlection prรฉsidentielle de 2000, de la grave crise post-รฉlectorale de 2010-2011, qui a fait au moins 3 000 morts, et de la violence aprรจs les รฉlections prรฉsidentielles de 2020.

L’action et les dรฉcisions des instances administratives et judiciaires ont รฉtรฉ fortement questionnรฉes et certains revirements des acteurs concernรฉs ont pu compromettre le respect effectif des rรจgles lรฉgales ร des moments dรฉcisifs de notre histoire.

L’annรฉe 2025 est une annรฉe รฉlectorale, avec l’รฉlection prรฉsidentielle prรฉvue pour le 25 octobre. Malheureusement, le barreau de Cรดte d’Ivoire constate que cette triste et tragique histoire risque de se rรฉpรฉter.

Le barreau de Cรดte d’Ivoire observe, en effet, que l’รฉtablissement de la liste รฉlectorale et l’organe chargรฉ de l’organisation des รฉlections sont l’objet de contestations et de polรฉmiques.

Le barreau de Cรดte d’Ivoire constate des arrestations nocturnes de citoyens en violation des dispositions du Code des procรฉdures pรฉnales.

Le barreau de Cรดte d’Ivoire constate que le droit syndical, aussi connu sous le nom de libertรฉ syndicale, droit fondamental inscrit dans la Constitution, qui permet aux membres des syndicats de mener diverses actions syndicales, telles que des rรฉunions, manifestations et grรจves, semblent รชtre menacรฉs.

Le barreau de Cรดte d’Ivoire constate que les acteurs politiques sont de retour devant les tribunaux.

En Cรดte d’Ivoire, oรน les plaies du passรฉ appellent encore ร la vigilance, le droit doit servir de boussole pour protรฉger les fondamentaux de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de religion ou d’appartenance politique.

Encadrer le dรฉbat public par des rรจgles claires empรชchant la haine et la violence de s’installer dans l’espace mรฉdiatique ou politique.

Faciliter la rรฉconciliation ร travers des mรฉcanismes juridiques apaisรฉs, tels que la mรฉdiation, l’arbitrage ou le dialogue entre les acteurs politiques.

C’est pourquoi le barreau de Cรดte d’Ivoire rรฉaffirme solennellement que l’indรฉpendance de la justice est une condition sine qua non de l’Etat de droit. Consacrรฉe par la Constitution et les conventions internationales, la dรฉontologie des magistrats exige qu’ils agissent en toute neutralitรฉ et indรฉpendance. La sรฉparation des pouvoirs, principe rรฉpublicain fondamental, doit รชtre prรฉservรฉe.

La justice ne doit pas รชtre un thรฉรขtre d’ombre oรน se jouent des luttes de pouvoir. Elle doit demeurer le rempart des libertรฉs et le garant de l’รฉgalitรฉ devant la loi.

Les exigences de l’ร‰tat de droit commandent que les rรจgles soient appliquรฉes avec rigueur et impartialitรฉ.

La Paix doit se faire par lโ€™รฉgalitรฉ de tous devant la loi et lโ€™รฉgale protection de tous par la loi.

