TENTATIVE D’INVASION du MALI, les IMPÉRIALISTES de MAUVAIS ÉLÈVES

Ils ont planifié leur agression contre l’AES au très mauvais moment . Aussi ils ont de ce fait intensifié l’émotion populaire , et galvanisé davantage les populations saheliennes.

Le Président Ibrahim TRAORE, jeune Révolutionnaire assumant la Présidence de l’AES, n’acceptera jamais un Bilan avec une occupation de quelque bout de territoire que ce soit A la différence d’une Institution connue pour sa Force toujours en attente , prête à sous-traiter sa sécurité avec des Puissances Étrangères, la Force AES est une Réalité dont la Foudre va s’abattre, impitoyablent sur les Terro-Mercenaires.

Comme au Cambodge, au Vietnam, la Défense populaire est entrain de se mette en place dans les pays de l’AES. Nous terminerons avec l’heureuse formulation d’un Frère Nigerien Tout Tout Court, Lawan GAYA, dans une Réflexion Contribution très argumentée, ” l’impossible reconquête du Sahel “…

Par Elhadj MAIGA Alzouma

