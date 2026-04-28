TENTATIVE D’INVASION du MALI, les IMPÉRIALISTES de MAUVAIS ÉLÈVES

Ils ont planifié leur agression contre l’AES au très mauvais moment . Aussi ils ont de ce fait intensifié l’émotion populaire , et galvanisé davantage les populations saheliennes.
- Le Président Ibrahim TRAORE, jeune Révolutionnaire assumant la Présidence de l’AES, n’acceptera jamais un Bilan avec une occupation de quelque bout de territoire que ce soit
- A la différence d’une Institution connue pour sa Force toujours en attente , prête à sous-traiter sa sécurité avec des Puissances Étrangères, la Force AES est une Réalité dont la Foudre va s’abattre, impitoyablent sur les Terro-Mercenaires.
Comme au Cambodge, au Vietnam, la Défense populaire est entrain de se mette en place dans les pays de l’AES.
- Nous terminerons avec l’heureuse formulation d’un Frère Nigerien Tout Tout Court, Lawan GAYA, dans une Réflexion Contribution très argumentée, ” l’impossible reconquête du Sahel “…
Par Elhadj MAIGA Alzouma