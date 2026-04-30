Le Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, le Général d’Armée Salifou Mody a reçu ce matin à son Cabinet, l’Ambassadeur de la République d’Égypte au Niger…

Le Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, le Général d’Armée Salifou Mody, a accordé hier matin une audience à l’Ambassadeur de la République d’Égypte au Niger, Son Excellence Mohamed Abdel Aziz Moneer, au Cabinet ministériel.

Les échanges entre les deux personnalités ont principalement porté sur le renforcement de la coopération militaire bilatérale entre le Niger et la République arabe d’Égypte.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de consolidation des liens de partenariat stratégique, notamment en matière de formation, d’équipements et d’opérations de maintien de la paix.

À cette occasion, le Général d’Armée Salifou Mody a réitéré l’engagement ferme du Niger en faveur de la Défense de notre pays et notre sécurité nationale.

Dans un contexte géopolitique marqué par des défis sécuritaires croissants au Sahel, cette stratégie vise à élargir les alliances au-delà des axes traditionnels, en favorisant des collaborations diversifiées et mutuellement bénéfiques avec des nations comme l’Égypte, pour renforcer les capacités défensives nationales et promouvoir une stabilité régionale durable.

Tamtaminfo News