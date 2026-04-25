Le premier ministre, Mahamane Ali Lamine Zeine se trouve à BoBo Dioulasso où il prend part aux côtés de ses homologues burkinabè et malien à la 22 ème édition de la semaine de la culture.

Aujourd’hui, le premier ministre a été reçu par Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Président de la Confédération des États du Sahel (AES), en marge de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC).

Aux côtés de ses homologues, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et Abdoulaye Maïga, Monsieur Ali lamine zene a échangé avec le Chef de l’État, en présence des ministres en charge de la Culture de nos trois pays, autour de la fraternité politique et des orientations stratégiques plaçant la culture comme pilier de souveraineté et de résistance.

À la fin de cette audience, il a transmis les salutations fraternelles des dirigeants du Niger et du Mali, tout en réaffirmant l’unité des trois pays membres de la Confédération. Il a également exprimé sa gratitude pour l’invitation qui lui a été adressée de participer à la Semaine nationale de la culture aux côtés des braves populations du Burkina Faso.

Le premier ministre a rappelé que la souveraineté, qui constitue le socle de la Confédération des États du Sahel, repose d’abord et avant tout sur la culture.

Au cours de leurs échanges, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré a insisté sur la dimension identitaire et unitaire du projet confédéral, soulignant qu’en réalité, nous sommes un même peuple, sans différence, et que nous avons un même combat à mener : contre l’adversité, le terrorisme, toutes formes de manipulation, et surtout contre le sous-développement.