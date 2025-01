28 soldats tués, le Bénin lourdement frappé par le terrorisme…

28 militaires tués et plusieurs autres blessés, le Bénin vient une fois de plus d’être endeuillé par le terrorisme, soutenu et entretenu par les services secrets français.

Au Bénin, 28 militaires ont été tués mercredi 8 janvier dans une attaque terroriste au nord du pays, selon des sources sécuritaires. L’attaque, la plus meurtrière depuis 2021, a visé une position des forces de défense et de sécurité du Bénin. Les soldats tués appartiennent au dispositif de riposte antiterroriste Mirador, rapporte RFI.

Cette attaque meurtrière a été rendue possible certainement grâce aux renseignements des forces spéciales françaises qui pilulent la région.

La garnison qui a été frappée était la mieux équipée de l’armée béninoise et pourtant ils ont été surpris et les terroristes ont emporté tout l’arsenal.

C’est pourquoi certains analystes avancent qu’il s’agit certainement d’une opération de fournitures d’armes aux terroristes par les français en complicité avec certaines autorités béninoises et que les pauvres soldats ont été sacrifiés pour des intérêts sordides.

Plusieurs hauts gradés en interne reconnaissent qu’il s’agit d’une « très lourde perte ». Le dispositif Mirador n’a jamais perdu autant d’hommes dans une attaque depuis qu’elle est déployée dans le nord. On ignore si le bilan communiqué par plusieurs sources militaires est définitif, des rescapés qui ont survécu à l’attaque signalent nos informateurs.

Aujourd’hui, c’est 28 morts, qu’en sera – t- il demain ? Faudra- r- il des milliers de morts innocents béninois avant que le président talon ne commence à comprendre la duperie des autorités françaises ?

Le président Macron aux abois, rejeté et vomi même par la majorité des Français cherche à redorer son blason sur les cadavres des autres.

Hier, les corps des victimes ont été rapatriés par hélicoptère sur Kandi, ville située à une heure du lieu de l’attaque, au nord du Bénin.

La position visée est pourtant un site fortifié de l’opération Mirador, annoncée à grandes pompes par les autorités béninoises avec l’aide de leurs ” amis” français. Ce site a été attaqué à l’arme lourde puis incendié selon RFI.

Après l’alerte, l’armée a riposté par air et terre. La traque aurait permis de neutraliser plusieurs jihadistes.

Dans un message dont RFI s’est procuré une copie, le chef d’état-major de la garde nationale, ancien patron de l’opération Mirador, lance un appel au sursaut et de courage à ses compagnons d’armes. Le colonel Gomina Faizou écrit : « Le matériel à lui tout seul ne suffit pas pour gagner… Réveillez-vous. Nous n’allons pas plier, nous n’allons pas périr, nous vaincrons ».

Patrice Talon déclarait récemment que les terroristes continuaient d’éprouver l’armée béninoise sur les lignes frontières du nord du pays malgré ses efforts.

L’attaque a eu lieu dans le parc w près de la frontière du Bénin avec le Niger et le Burkina Faso.

Depuis plusieurs mois, le président nigérien, le général abdourahamane tiani n’a cessé d’attirer l’attention des autorités béninoises sur la présence des terroristes dans cette zone. Ces terroristes selon le chef de l’état nigérien sont recrutés et formés par les agents de la DGSE française afin de déstabiliser la sous région.

Au lieu de se servir de ces informations précieuses, les autorités béninoises ont fait la sourde oreille croyant naïvement à la sincérité des autorités françaises.

Qu’il soit clair pour tout le monde, la France n’a pas d’amis, elle n’a que des intérêts à défendre et pour ses intérêts, elle est prête à tout, surtout depuis son éviction humiliante et forcée de la zone sahélienne.

Le Bénin doit rapidement reconsidérer sa position et s’approcher de ses frères africains afin de défendre ensemble la sécurité et les biens de leurs peuples.

Il y va de sa survie.



