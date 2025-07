Kigali : le Niger veut électrifier l’Afrique avec son uranium…

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahamane Lamine Zeine, a présenté mardi à Kigali l’ambition de son pays de devenir un acteur central du nucléaire civil sur le continent, à l’occasion du Sommet sur l’Énergie Nucléaire et l’Innovation en Afrique (NEISA).

Le Niger veut faire de l’énergie nucléaire un levier de souveraineté et de solidarité africaines. C’est le message porté mardi 1er juillet à Kigali par le Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances, Ali Mahamane Lamine Zeine, lors du tout premier Sommet sur l’énergie nucléaire et l’innovation en Afrique (NEISA).

S’exprimant au nom du président de la République, le général Abdourahamane Tiani, le chef du gouvernement a souligné que la présence du Niger à ce forum reposait sur trois raisons majeures : l’engagement d’un Burkinabè dans l’organisation, l’importance de l’uranium dans les débats et le choix du Rwanda, modèle de gouvernance, pour accueillir l’événement.

« Le Niger est le premier producteur africain et le deuxième mondial d’uranium. Nous ne pouvions pas rester absents de cette rencontre qui traite d’un sujet stratégique pour notre continent », a déclaré Ali Mahamane Lamine Zeine. « Pendant des décennies, notre uranium a éclairé l’Europe. Il est temps qu’il éclaire l’Afrique », a-t-il poursuivi.

Producteur d’uranium depuis plus de cinquante ans, le Niger maîtrise l’ensemble de la chaîne, de l’extraction à l’exportation. Selon le Premier ministre, cette expertise doit désormais servir une ambition nationale : la transformation locale de la ressource. Il a notamment évoqué la nationalisation récente de la Somaïr, filiale locale du la multinationale française Orano, la mise en service prochaine de la mine de Dasa et le potentiel du gisement géant d’Imouraren, dont les réserves sont estimées à 200 000 tonnes.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du Programme électronucléaire du Niger (PEN), qui a déjà franchi plusieurs étapes : adoption d’une stratégie nationale, réalisation d’études sectorielles, mise en place d’un cadre réglementaire.

« Nous entamons maintenant la phase de mobilisation des financements et de recherche de partenaires », a précisé le ministre des Finances.

Il a salué à ce titre l’action de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), dirigée par le Togolais Serge Ékué, dans l’accompagnement de la transition énergétique régionale.

En marge du sommet, Ali Mahamane Lamine Zeine a été reçu par le président rwandais Paul Kagame. Les deux responsables ont échangé sur les priorités continentales et la coopération bilatérale, indique un communiqué de la présidence rwandaise.

Le Niger, membre de la Confédération des États du Sahel (avec le Mali et le Burkina Faso), entend s’appuyer sur ses ressources naturelles – uranium, solaire, éolien, hydrocarbures et eau – pour répondre aux défis énergétiques et poser les bases d’une stratégie panafricaine.

