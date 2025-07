Les Forces Armées Maliennes démantèlent des bases terroristes et neutralisent des GAT

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) intensifient leur lutte contre le terrorisme avec une série d’opérations couronnées de succès au cours de ces derniers jours. Ces actions, menées à travers plusieurs régions du Mali, ont permis de démanteler des bases de groupes armés terroristes (GAT), de neutraliser des éléments ennemis et de saisir du matériel de guerre et de la logistique essentielle pour les terroristes.

Le 24 juin 2025, une reconnaissance offensive des FAMa dans le secteur de Kérédji-Mola, au sud-ouest de Léré, a conduit au démantèlement d’une base terroriste. Les occupants ont pris la fuite, laissant derrière eux des vivres et des radios talkie-walkie, qui ont été récupérés par les forces maliennes. Le même jour, à Gossi, une patrouille motorisée a neutralisé un élément GAT et a récupéré du matériel de guerre ainsi que deux motos.

Le 25 juin 2025, une autre base terroriste a été détruite dans le secteur de Sourango, non loin de Léré, suite à une reconnaissance offensive. Les FAMa y ont récupéré huit paires de rangers neuves et six panneaux solaires de 250 volts, des équipements probablement destinés à soutenir les activités des GAT.

Dans le cadre de leurs efforts pour couper les lignes d’approvisionnement des terroristes, les FAMa ont intercepté le 25 juin 2025 de la logistique à bord d’un tricycle entre Dougabougou et Point-A (région de Ségou). Cette cargaison était destinée à Diofoloko, une localité connue pour sa complicité avec les GAT, ce qui souligne l’importance de cette interception pour affaiblir les réseaux terroristes.

La journée du 26 juin 2025 a également été marquée par des opérations décisives. À l’ouest de Telabit, à 117 km au nord-est de Kidal, un pick-up transportant une dizaine de terroristes a été neutralisé après une période d’observation et de vérification. La “pulvérisation de ces ennemis de la paix” témoigne de la précision des frappes des FAMa. Le même jour, à 50 km au sud de Tessalit, les vecteurs aériens des FAMa ont traité avec succès un autre pick-up, détruisant complètement le véhicule qui tentait d’échapper à la surveillance aérienne, rapporte l’agence africaine de presse.

Abou Dahdah, un des responsables de l’attaque de Banibangou (Niger), neutralisé par les FAMa à Chimam.

Les Forces armées maliennes, appuyées par leurs partenaires, ont éliminé le 28 juin 2025 le terroriste étranger Abou Dahdah lors d’une opération de précision à Chimam, à 40 kilomètres au nord de Ménaka. Figure influente de Daesh au Grand Sahara, Abou Dahdah était un idéologue de l’organisation, chargé de diffuser la doctrine extrémiste. Il était également un spécialiste des engins explosifs improvisés (IED) et des attentats kamikazes, reconnu pour avoir formé plusieurs combattants aux techniques d’attaque.

Récemment arrivé dans la région avec un autre cadre étranger, il avait pour mission de former, endoctriner et radicaliser les populations locales. Il est identifié comme l’un des responsables de l’attaque meurtrière de Banibangou, au Niger, qui a coûté la vie à plusieurs soldats nigériens. Il était aussi impliqué dans les massacres de civils dans les régions de Ménaka et Gao en 2022.

L’opération, fondée sur des renseignements fiables, a permis de neutraliser plusieurs autres terroristes. Des armes et des munitions ont été saisies.

Un gros coup vient d’être porté à cette organisation terroriste.

Après la Neutralisation d’Abou Dahda, Oubel un autre chef de l’EIGS “revient à la raison” et se rend aux FAMa avec dix de ses hommes

La pression sur les groupes terroristes au Sahel s’intensifie, et les résultats parlent d’eux-mêmes. À peine avions-nous appris la neutralisation d’Abou Dahda et de son garde du corps ce samedi 28 juin 2025 dans la région de Ménaka, que la nouvelle d’une autre reddition majeure tombait à Gao.

Ce même samedi, Abrahim Boubacar, plus connu sous le pseudonyme d’Oubel, un chef de groupe armé terroriste (GAT) influent opérant dans le secteur de Tessit, n’a pas tardé à “revenir à la raison”. Avec dix de ses hommes, Oubel s’est volontairement rendu aux Forces Armées Maliennes (FAMa), armes et bagages. Un timing qui, disons-le, est pour le moins… révélateur.

Les unités des FAMa sur place ont immédiatement pris en charge les onze individus. Les premières étapes d’identification sont en cours, menées dans le respect le plus strict de leurs droits fondamentaux. Soulignons que la sécurité et l’intégrité physique de ces personnes sont pleinement garanties, une démarche qui s’inscrit dans une gestion rigoureuse et humaniste des redditions.

Cette reddition stratégique, survenant juste après la neutralisation d’un autre chef, envoie un message clair à tous ceux qui douteraient encore de la détermination des FAMa. Pour les irréductibles, le message est limpide : il est temps de revenir à la raison avant qu’elle ne vous soit rendue… par d’autres moyens. Cette action décisive ouvre de nouvelles perspectives pour la paix et la stabilité à Gao et dans l’ensemble de la région.

Tam tam info news