Le gouvernement togolais dénonce des actes de déstabilisation orchestrés depuis l’extérieur…

Après les pays de l’AES, la France cherche par tous les moyens à déstabiliser le Togo.

C’est ainsi qu’une jeunesse désoeuvrée a été utilisée plusieurs jours durant pour organiser des marches et s’attaquer aux symboles de l’état togolais.

Le gouvernement togolais a su contenir les manifestations en dépit de la violence excercee contre les forces de défense et de sécurité.

Dans un communiqué officiel, le gouvernement a vigoureusement condamné ces manifestations.

Le gouvernement de la République du Togo a condamné avec fermeté des actes de déstabilisation et de violences perpétrées sur le territoire national avec la complicité d’individus dont la grande majorité réside hors du territoire, a appris l’AIB lundi dans un communiqué.

« Le Gouvernement condamne avec fermeté les actes de déstabilisation et de violence tendant à porter des atteintes graves à la tranquillité et l’ordre publics, à propager la violence sous toutes ses formes et à remettre en cause l’ordre constitutionnel », indique le communiqué.

Ces actes commis les 26, 27 et 28 juin 2025 dans certains quartiers de Lomé, qui violent de façon flagrante les lois de la République, ont été entrepris par des individus dont la grande majorité réside hors du territoire national, selon le gouvernement.

La note précise qu’à travers les réseaux sociaux et certains médias les fauteurs de troubles procèdent par « la diffusion de fausses informations et images, parfois générées par le recours à l’Intelligence artificielle ou importées de contextes sans aucun rapport avec le Togo.

« Certains fauteurs de troubles ont exploité la vulnérabilité de quelques jeunes et individus mal intentionnés en les incitant à commettre des actes de vandalisme, de destruction des biens publics et privés ».

Toutefois, « Le peuple togolais a répondu avec calme et responsabilité, poursuivant ses activités quotidiennes sur l’ensemble du territoire national, dans un esprit de maturité et de paix », s’est réjoui les autorités.

Le gouvernement assure que les personnes interpellées parmi lesquelles l’on dénombre des personnes de nationalité étrangères entrées illégalement sur le territoire togolais font l’objet d’une procédure en flagrant délit menée par les services de police judiciaire.

Il félicite les forces de sécurité pour leur professionnalisme et leur sens de responsabilité et remercie les populations qui, avec civisme, ont refusé de céder aux actes de provocations et ont contribué à préserver la paix et la sécurité des personnes et des biens publics et privés.

La vigilance doit être de mise surtout s’agissant des velléités françaises qui, chassée des pays de la confédération de l’AES ne désespère pas de déstabiliser la sous région pour ses intérêts sordides.

Tam tam info news