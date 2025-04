À quand la fin des calvaires des retraités de la fonction publique ?

Les retraités de la fonction publique sont encore soumis à des rudes épreuves récurrentes du fait de l’incompétence de certains services publics sensés les servir .

Ils ne sont pas au bout de leur peine. Chaque jour que Dieu fait, ils sont soumis à des réclamations intempestives des pièces d’état civil par les services du trésor public et de la CARENI malgré les engagements pris par le premier ministre, ministre de l’économie et des finances, devant les responsables de l’association des retraités de la fonction publique, de mettre fin à ces tracasseries qui indisposent les dits retraités de la fonction publique.

En effet, encore une lettre circulaire signée de la directrice générale de la CARENI, le 26 mars 2025, est adressée ” aux usagers”, comprenez par là , les retraités de la fonction publique, ils sont aujourd’hui devenus usagers des services de la CARENI !

Cette lettre informe les retraités de la fonction publique que les réclamations sur les arriérés de paiements des pensions et autres réclamations sur les erreurs de calcul dans la liquidation des pensions ne seront recevables qu’à partir du 31 mars 2025, pour cause, pendant ce mois les services sont occupés à la vérification des pièces d’état civil. À quoi sert la numérisation des fichiers ?

Actuellement il existe près de un milliard de francs CFA d’arriérés de paiements des pensions des retraites de la fonction publique. Le retard de paiements varie de huit mois à vingt mois, selon les cas , ce qui crée des doutes sur la compétence des responsables des services chargés de gérer les pensions de retraites de la fonction publique .

La problématique qui se pose ici, est-ce que les services de la CARENI et ceux du Trésor public comprendront-ils que depuis la numérisation de la gestion des pensions de retraites de la fonction publique il n’est pas nécessaire d’exiger régulièrement les pièces physiques pour procéder à l’ordonnancement et aux paiements des maigres pensions à ces personnes âgées.

Exiger chaque trimestre ou chaque année des pièces d’état civil des retraités, dans un court délai avant de procéder au paiement fait preuve de manque de professionnalisme et de maîtrise de l’effectif.

Nous ne pensons que ces services de la chaîne des paiements des pensions puissent disposer des moyens de contrôler physiquement dans les meilleurs délais près de trente-cinq mille pièces physiques qu’ils réclament aux retraités de manière recurentes et sans préavis dans des délais très courts, cette tracasserie récurrente impacte négativement sur le mental et la santé des pauvres retraités.

La numérisation si elle est bien maîtrisée permettrait de bien s’en passer des paperasseries réclamées de manière désordonnées aux innocents retraités.

Il serait hautement souhaitable que les autorités politiques de tutelle de la CARENI prennent des dispositions utiles, diligentes pour permettre aux retraités de la fonction publique de jouir honorablement et dignement de leurs droits à la retraite.

C’est le Niger qui gagne !

Par Isssoufou B KADO MAGAGI.