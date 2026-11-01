Agadez accueille 53camions-citernes algériens : le Niger active sa riposte face à la crise du carburant…

Le Niger a franchi une étape importante dans la gestion de la crise du carburant avec l’arrivée, ce dimanche 1er novembre 2026 à Agadez, des premiers camions-citernes transportant des produits pétroliers en provenance d’Algérie.

Au total, 53 citernes commandées par la Sonidep ont été réceptionnées sur le site de la société nationale à Agadez.

Le ministre du Pétrole, M. Hamadou Tini, s’est personnellement rendu dans la capitale de l’Aïr pour accueillir ce convoi. Il a été reçu par le gouverneur de la région d’Agadez, le général de division Boulama Issa Ibra, entouré des responsables administratifs de la région.

Le ministre était accompagné de l’ambassadeur d’Algérie au Niger et de la directrice générale de la Sonidep, dont la présence traduit l’implication directe de la société nationale dans la conduite de cette opération stratégique.

Très active dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de stockage et de distribution des produits pétroliers, la directrice générale de la Sonidep accompagne les autorités dans la sécurisation de l’approvisionnement national.

Son engagement illustre le rôle central de la Sonidep dans la coordination logistique, la réception des livraisons et la mise à disposition des carburants sur l’ensemble du territoire.

Après une induction sécurité et une présentation des activités du site de Sonidep Agadez, le ministre et la délégation qui l’accompagnait se sont rendus sur l’aire de stationnement des camions-citernes venus d’Algérie. Les 53 citernes transportent différents produits pétroliers, dans le cadre d’une commande passée par la Sonidep.

À cette occasion, le Niger a exprimé sa profonde gratitude au président algérien Abdelmadjid Tebboune, à son gouvernement ainsi qu’au ministre d’État chargé des Hydrocarbures, pour avoir facilité, accéléré et sécurisé la logistique de cette expédition.

Le gouvernement rappelle que les tensions actuelles sur l’essence et le gasoil s’inscrivent dans une crise mondiale, marquée par les conflits, notamment au Moyen orient, la perturbation des chaînes logistiques et les fluctuations des prix.

« Être un pays producteur de pétrole brut ne garantit pas automatiquement l’autosuffisance en produits finis », a souligné le ministre Hamadou Tini. Selon lui, l’accès au carburant à la pompe exige une chaîne complète et consolidée, allant du raffinage au transport, en passant par le stockage et la distribution.

Face à ces défis, les autorités nigériennes affirment refuser la fatalité et passent à l’action. Un Comité de crise a été créé sous la présidence directe du Premier ministre afin de coordonner la riposte nationale.

Par ailleurs, un Comité technique, institué par arrêté le 12 octobre 2026, a été structuré autour de quatre sous-comités thématiques.

L’objectif affiché par le gouvernement est de dépasser la simple gestion de l’urgence et de doter le Niger d’une véritable capacité nationale d’anticipation, de surveillance et de coordination, afin de satisfaire progressivement les besoins des citoyens grâce aux propres capacités du pays.

Source: Ministère du Pétrole du Niger