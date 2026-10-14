Incident sur le puits pétrolier Goumeri W-8 : Le gouvernement écarte la piste criminelle ou terroriste après les premières constatations…

Des équipes spécialisées sont mobilisées jour et nuit sur le site pétrolier de Goumeri W-8, dans le bloc d’Agadem, pour sécuriser les installations, contenir les déversements de pétrole brut et mettre définitivement fin à l’éruption survenue le 25 septembre dernier, dont la situation demeure partiellement contenue, et la piste criminelle et terroriste est à écarter d’après les premières constatations, rapporte un communiqué du ministère du Pétrole publié le lundi 12 octobre 2026.

L’incident, survenu sur un puits exploité par la société CNPC Niger Petroleum S.A., s’est caractérisé par ‘’ la projection d’importantes quantités de pétrole brut et de gaz à plus de dix mètres de hauteur ‘’.

A la date du 12 octobre, »la situation n’est pas encore totalement maîtrisée », indique le secrétaire général du Ministère nigérien du pétrole.

‘’ La plateforme concernée, partagée avec les puits Goumeri W-3 et W-4, a subi d’importantes dégradations, compromettant également l’intégrité de ces deux installations voisines ‘’ poursuit le communiqué qui précise que selon »les premières constatations, la piste criminelle ou terroriste est écartée, même si les causes exactes de l’éruption ne sont pas encore totalement établies ‘’.

Le ministère du pétrole de préciser ‘’qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais deux employés, exposés dès le premier jour de l’incident, ont toutefois été hospitalisés et pris en charge ‘’.

Pour faire face à cette situation, annonce le communiqué, ‘’une mission permanente du ministère du Pétrole a été déployée sur le site dès les premières heures de l’incident. Elle assure le suivi des opérations et rend compte quotidiennement de leur évolution ‘’.

‘’ Le Gouvernement a également engagé des mesures conservatoires et de contrôle à l’égard de l’opérateur, tout en mettant en place une enquête indépendante visant à déterminer les causes de l’incident et à établir les responsabilités, avec l’appui de l’expertise algérienne ‘’ , souligne le communiqué du gouvernement qui rassure que ‘’ toutes les responsabilités seront établies et assumées, et l’intégralité des dommages prise en charge conformément aux textes en vigueur ‘’.

‘’ Les opérations en cours consistent notamment à contenir le pétrole déversé au moyen de digues, de tranchées et de bassins, avant sa récupération et son acheminement vers la station de traitement de Goumeri ‘’, fait savoir la source qui indique également que ‘’les équipes veillent à la sécurisation du site et des puits voisins, avec une surveillance permanente des gaz, une restriction des accès et des mesures strictes de prévention des incendies ‘’.

Le ministère du Pétrole souligne que la ‘’ protection des personnes, la limitation des dommages environnementaux et l’arrêt définitif de l’éruption constituent les priorités de l’intervention ‘’.

Il appelle, en outre, les populations riveraines à ‘’ respecter strictement le périmètre de sécurité établi autour du site, précisant que l’incident demeure circonscrit à la plateforme des puits Goumeri W-8, W-3 et W-4 ‘’.

Le ministère assure enfin que ‘’ l’opinion publique sera régulièrement informée de l’évolution de la situation, dans un souci de transparence ‘’.

Par Agence nigérienne de presse