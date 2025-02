Assises Nationales pour la Refondation : Vers l’adoption d’une Charte de Transition et une Durée Déterminée pour un Nouveau Départ du Niger…

Les travaux des assises nationales pour la refondation se poursuivent activement. Les délégués planchent sur les différentes thématiques soumises à leurs appréciations.

Ces Travaux des Assises Nationales pour la Refondation qui se sont ouverts sous la présidence du président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tiani le samedi 15 février à Niamey ont à l’agenda principalement la durée et la charte de la transition au Niger.

Au cours des 5 jours des ‘’dialogues inclusifs’’, les quelque 700 délégués issus des différentes composantes nationales ( institutions, administrations, société civile, régions, secteur privé, corporations) vont en plus plancher sur les priorités nationales durant la Transition et les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République.

A l’ouverture des travaux, c’est un rappel, le chef de l’Etat, le général Tiani s’est engagé ‘’ à prendre en compte toutes vos propositions et à leur donner une traduction concrète, progressivement, aussitôt après avoir reçu le rapport de vos travaux dans les jours à venir.’’, notant que ‘’les présentes assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de comptes, de critiques acerbes injustifiées et de tremplin pour une conquête de pouvoir à venir.’’

Le chef de l’Etat a fait savoir qu’ elles doivent plutôt être un moment d’échange constructif qui va fédérer tous les Nigériens pour l’atteinte de nos objectifs communs d’unité nationale, de cohésion sociale, de justice sociale, de paix, de sécurité et de progrès socio-économique.’’

Le président du CNSP a exhorté les participants à se ‘’ comporter en dignes fils du Niger, grands défenseurs des valeurs nigériennes et des seuls intérêts du pays’’, vous devrez vous départir ‘’de tout corporatisme, de tout esprit de clan et de tout égoïsme pour vous mettre au service de l’intérêt général.’’

Et le chef de l’Etat d’ajouter : ‘’dans chaque parole prononcée et dans chaque acte posé, vous devrez avoir à l’esprit les sacrifices consentis par notre peuple et ses attentes légitimes d’un nouveau départ, afin que cette fois-ci, nous posions véritablement les bases inébranlables d’un avenir meilleur de stabilité politique et de progrès économique et social pour tous’’.

Le général Tiani a invité les Nigériens à soutenir le processus historique en cours au Niger et dans les pays de l‘AES, Alliance des Etats du sahel, et ‘’à ne pas rester à la marge ou vous auto exclure de ce mouvement historique qui sera gravé dans les annales de notre cher pays’’.

‘’J’instruis par conséquent le Gouvernement de continuer à œuvrer pour associer encore davantage nos compatriotes à la tenue de nos assises, en initiant des procédés innovants pour un dialogue national inclusif et réussi.’’, a-t-il notifié.

Ce rendez-vous annoncé au lendemain du coup d’Etat du 26 juillet 2023 ne s’est pas tenu en raison de l’embargo et des menaces qui pesaient sur le pays, a expliqué le président Tiani.

‘’Mais grâce à la détermination du Peuple Nigérien et de ses Forces de Défense et de Sécurité, la résilience et le sens du sacrifice de nos populations ainsi que nos prières, nous avons réussi à ce jour à les contenir et à créer les conditions de stabilité nécessaires pour la tenue de nos assises’’, a-t-il fait savoir, appelant ‘’à plus de vigilance pour préserver notre sécurité et pour faire échec aux manœuvres sournoises de déstabilisation venant de nos ennemis’’.

En prélude aux assises nationales, le premier ministre a lancé le 31 décembre 2023 à Agadez le processus des Assises régionales qui ont élaboré des contributions qui vont alimenter les travaux des assises nationales.

L’exercice a permis aux Nigériens des villes et des campagnes de débattre en profondeur de tous les sujets d’intérêt national et de faire des propositions aussi bien individuelles que collectives pour mieux faire face aux défis du pays.

Le 8 février dernier, une commission nationale chargée de conduire les travaux des assises a été créée avec comme président le chef de canton de Sinder Dr Mamoudou Djingarey et comprenant 5 sous commissions thématiques (Paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale ; Refondation politique et institutionnelle ; économies et développement durable ; géopolitique et environnement et justice, droits de l’homme).

Le Président Tiani s’engage à prendre en compte toutes les propositions et à leur donner une traduction concrète

Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a présidé, ce samedi 15 février 2025, la cérémonie d’ouverture officielle des Assises Nationales pour la refondation au cours de laquelle il s’est engagé ‘’à prendre en compte toutes les propositions et à leur donner une traduction concrète’’.

‘’Ces Assises doivent être un moment de synthèse et de propositions réalistes et pertinentes. Cet objectif peut être atteint, car, entre l’annonce des Assises en août 2023 et leur tenue effective en ce mois de février 2025, les Nigériens, des villes comme des campagnes, ont eu le temps de débattre en profondeur de tous les sujets d’intérêt national et de faire des propositions, aussi bien individuelles que collectives, pour mieux faire face aux défis qui se posent à notre pays’’ a estimé le chef de l’Etat nigérien.

‘’Pour ma part, je m’engage à prendre en compte toutes vos propositions et à leur donner une traduction concrète, progressivement, aussitôt après avoir reçu le rapport de vos travaux dans les jours à venir’’, a conclu le président Tiani.

Auparavant, le président du CNSP a rappelé la promesse faite aux populations relativement à la tenue ‘’d’un grand dialogue national inclusif, chargé principalement de définir les principes fondamentaux devant régir notre transition ; de définir la période de la transition ; de définir les priorités nationales durant la transition ; et de rappeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République’’.

Ce dialogue, a déclaré le Général Tiani, ‘’que nous avions voulu tenir au lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, s’ouvre finalement en ce jour, 15 février 2025, par la volonté d’Allah, qui nous a permis de tenir la promesse faite au peuple nigérien’’ expliquant que si elle n’a pu se tenir depuis tout ce temps, ‘’c’est parce que, depuis la prise de pouvoir par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, soutenu par le peuple nigérien dans sa volonté résolue d’affirmer la souveraineté du Niger sur son territoire et ses ressources, notre pays fait face à l’hostilité de certaines puissances occidentales et de leurs complices africains, et pire encore, de complices locaux’’.

‘’Les Nigériens vivent encore dans leur chair l’embargo lâche, inhumain et illégal, ainsi que la menace d’une guerre militaire contre leur pays, décidés par la CEDEAO sous influence, sur injonction de la France. Ils ne l’oublieront jamais’’ a-t-il déploré espérant que ‘’comme un seul homme, je n’en doute pas, ils s’investiront pour que ces Assises réussissent au bénéfice du Niger et de son vaillant peuple’’.

‘’Ces menaces sont certes toujours présentes, mais elles sont devenues perfides. Elles se sont étendues à notre tissu économique et aux fondements de notre cohésion sociale. Mais grâce à la détermination du peuple nigérien et des forces de défense et de sécurité, grâce à la résilience et au sens du sacrifice de nos populations ainsi qu’à nos prières, nous avons réussi, à ce jour, à les contenir et à créer les conditions de stabilité nécessaires pour la tenue de ces Assises’’ a rassuré le chef de l’Etat qui a invité les populations à ‘’plus de vigilance pour préserver notre sécurité et faire échec aux manœuvres sournoises de déstabilisation venant de nos ennemis’’.

Pour le Président du CNSP, ‘’chaque Nigérien, chaque citoyen de la Confédération doit se conduire en digne soldat défenseur de la patrie et de notre espace commun. C’est cela notre devoir envers nos familles, nos proches et notre pays’’ exhortant à cet effet chacun à ‘’s’élever au niveau de la confiance que le peuple nigérien a placée en vous et à la responsabilité qui est désormais la vôtre a-t-il lancé à l’endroit des participants à ces assises estimant que ‘’dans chaque parole prononcée et dans chaque acte posé, vous devez avoir à l’esprit le sacrifice consenti par notre peuple et ses attentes légitimes pour un nouveau départ, afin que, cette fois, nous posions véritablement les bases inébranlables d’un avenir meilleur, de stabilité politique et de progrès économique et social pour tous’’.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a tenu à rassurer les nigériens que ‘’à la différence de ce que les Nigériens ont connu par le passé, ces présentes Assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de comptes, de critiques acerbes injustifiées ou de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir. Elles doivent plutôt être un moment d’échanges constructifs qui fédèrent tous les Nigériens pour l’atteinte de nos objectifs communs : unité nationale, cohésion sociale, justice sociale, paix, sécurité et progrès socio-économique’’.

‘’Je profite alors de cette occasion exceptionnelle pour dire à tous nos concitoyens de l’AES, qui sont instrumentalisés par des puissances étrangères pour poser des actes terroristes d’un autre âge et infliger d’indicibles souffrances à leurs frères, que nous sommes disposés à les aider à s’en sortir pour que la paix revienne dans nos villages et nos campagnes’’ a promis le chef de l’Etat pour qui ‘’le moment est venu pour que l’homme africain, le Sahélien, prenne son destin en main et profite des immenses richesses de la terre de nos ancêtres, sans aucune ingérence extérieure. Le moment est venu de construire au lieu de détruire’’.

Le Président du CNSP a tenu à saluer ‘’les immenses efforts de tous ceux qui œuvrent discrètement, mais efficacement, au dialogue et au retour de la paix entre Nigériens, dans nos communautés et campagnes’’.

Notons que ces assises nationales, qui durera cinq jours, ont vu la participation de 716 délégués venus de toutes les structures des différentes régions du Niger.

Vivement des lendemains meilleurs pour notre pays.

Par Tam tam info News