Cérémonie de pose de la première pierre des Collèges Scientifiques : Le Premier Ministre Mahamane Ali Lamine Zeine et plusieurs membres du gouvernement mobilisés pour l’avenir scientifique du Niger…

La Ville de Niamey a activement participé ce samedi 2 mai 2026 à la cérémonie de pose de la première pierre des Collèges Scientifiques, qui s’est déroulée au CEC 5 de Niamey.

Cet événement majeur, présidé par le Premier Ministre Mahamane Ali Lamine Zeine, accompagné pour la circonstance de plusieurs membres du gouvernement, marque une étape décisive dans le renforcement de l’enseignement scientifique et technique au Niger.

La présence remarquée du Premier Ministre , ainsi que de figures clés du gouvernement telles que des ministres en charge de l’Éducation, de la Recherche et des Technologies, souligne l’engagement ferme des plus hautes autorités nationales envers l’innovation et la formation des compétences.

Lors de son intervention, le premier ministre a réaffirmé la vision du Niger comme une nation résiliente et compétitive. Il a appelé à une mobilisation collective pour préparer une jeunesse outillée face aux défis du XXIe siècle.

Cette initiative ambitieuse vise à doter le pays d’infrastructures modernes dédiées aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la recherche. Les futurs Collèges Scientifiques formeront une nouvelle génération de talents nationaux, capables de répondre aux besoins en développement durable, en énergie renouvelable et en numérique.

Placés stratégiquement à Niamey, ces établissements consolideront le rôle de la capitale comme pôle d’excellence en matière de savoir et de formation des élites scientifiques.

La Ville de Niamey a salué chaleureusement cette vision prospective, qui s’inscrit pleinement dans la construction d’un Niger tourné vers l’avenir.

Elle participera activement à la réussite de ce projet, en mobilisant ses ressources pour en faire un levier de progrès partagé. Des partenariats public-privé et des échanges internationaux sont déjà envisagés pour équiper ces collèges des outils les plus avancés.

Cet événement, sous le sceau de l’unité nationale, démontre la détermination du gouvernement à investir dans l’humain comme moteur principal de la souveraineté et de la prospérité nigérienne.

Par Tamtaminfo News