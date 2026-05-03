Le Ministère des finances lance la plateforme E-Bulletin pour moderniser l’accès aux bulletins de paie

Le Ministre de l’Économie et des Finances, M. Mamane Laouali Abdou Rafa, a procédé, ce jeudi 30 avril 2026 dans la salle de conférences Saidou Sidibé dudit ministère, au lancement officiel de la plateforme E-Bulletin.

La solution e-Bulletin constitue une innovation majeure et marque une étape cruciale dans la modernisation de l’une des prestations de services les plus demandées par les fonctionnaires de l’Etat, à savoir l’accès au bulletin de paie.

Cette initiative s’inscrit en droite ligne de la politique de modernisation de l’administration publique, impulsée dans le cadre de la refondation de la République sous le leadership des plus hautes autorités.

En procédant au lancement, le Ministre de l’Economie et des Finances a indiqué que « la présente cérémonie consacre la mise en production officielle de la plateforme E-bulletin en vue de toucher le maximum de public pour une meilleure connaissance et son appropriation par les salariés publics ; il s’agit donc de présenter l’application E-bulletin qui est une solution informatique sécurisée conçue pour permettre à chaque fonctionnaire de l’État d’accéder à ses historiques de paie en tout lieu, à tout moment, à travers son téléphone portable ».

Notons que l’application peut être téléchargée à partir de Google Play, et une fois renseignée, elle offre au demandeur toutes les informations de son historique de paie.

« Ainsi, la solution E-bulletin soulage le fonctionnaire de charge, de rédaction et d’envoi aux dépôts de demandes auprès de la direction de la solde, des directions régionales du budget et des directions des ressources humaines en leur permettant de consulter, de télécharger et d’imprimer eux-mêmes leurs historiques de paie de la période souhaitée. » a fait savoir le Ministre des finances qui a déclaré que « l’administration publique fait également économie de toutes les ressources liées à l’édition des historiques éditeurs jadis consacrées à l’interrogation et à l’édition des historiques. , rapporte l’agence nigerienne de presse».

Le Ministre Mamane Laouali Abdou Rafa a souligné que « dans le cadre d’une réforme structurelle engagée pour moderniser ses services et améliorer la qualité des services, le ministère de l’Économie et des Finances a initié le projet de développement de la solution E-bulletin, une application mobile, donc accessible partout, en tout temps et en tous lieux, permettant d’une part de conforter davantage l’accès aux bulletins de paie des agents et d’autre part de rapprocher cette prestation de services aux agents de l’État ».

« Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de sa lettre de mission, le ministère de l’Économie et des Finances a placé le numérique au cœur de la modernisation de ses services pour une gestion transparente et pour des rendements meilleurs » a conclu le Ministre de l’Economie et des Finances.

Notons que cette cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre de la fonction publique et du secrétaire général du Ministère de l’économie et des finances.