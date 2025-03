Cérémonie de remise des prix du Concours National de Mathématiques «Maths Élite Challenge»…

A l’occasion de la Journée Internationale de Mathématiques, l’ambassade de Chine au Niger a organisé, la cérémonie de remise des prix du Concours National «Maths Élite Challenge». Ce Concours National «Maths Élite Challenge», organisé en collaboration avec l’Organisation pour la Promotion de l’Excellence (OPE), a pour objectif de valoriser les jeunes talents en mathématiques, tout en renforçant les liens éducatifs et culturels entre le Niger et la Chine.

La cérémonie a été rehaussée par la présence du Secrétaire Général de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique, Professeur Moussa Hamidou Talibi, de l’ancien Ministre de la Défense Nationale et professeur de Mathématiques, Professeur Issoufou Katambé, de la Directrice de la Promotion de la Femme Colonel Major Aïchatou Ousmane, ainsi que des représentants d’organisations internationales et des enseignants de mathématiques. Dans son allocution à cette cérémonie, L’Ambassadeur de Chine au Niger Jiang Feng a indiqué que ‘’les mathématiques sont le fondement de toutes les avancées scientifiques’’ et a présenté les réalisations majeures de la Chine dans le domaine des sciences et technologies. Il a surtout souligné que ‘’la science n’a pas de frontières, mais que les scientifiques ont leur patrie’’.

‘’De nombreux scientifiques patriotiques chinois qui ont renoncé à des conditions de vie confortables à l’étranger et se sont consacrés au développement de Chine’’ a-t-il ajouté. Il a ainsi encouragé les élèves nigériens à viser l’excellence afin de devenir les bâtisseurs du Niger et contribuer à l’amitié Chine-Niger. L’Ambassadeur Jiang Feng a réitéré la volonté de la Chine de partager des fruits scientifiques avec davantage de pays, y compris le Niger pour bénéficier à toute l’humanité. Le Secrétaire Général de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Technologique, Professeur Moussa Hamidou Talibi, a exprimé le remerciement au soutien de l’Ambassade de Chine à ce concours national de mathématiques. Il a hautement apprécié le développement autonome des sciences et technologies de Chine et le patriotisme des scientifiques chinois. ‘’Le Niger, en quête de sa souveraineté, possède une ressource humaine précieuse, et attache beaucoup d’importance à l’innovation technologique et la promotion de l’excellence afin de dynamiser son développement’’.

Les lauréats du concours ont été récompensés pour leurs performances exceptionnelles, avec les médailles, les certificats, les fournitures scolaires, les sacs, et les pandas chinois. L’Ambassadeur Jiang Feng a annoncé l’octroi des Bourses d’études du Gouvernement chinois aux deux premiers lauréats au niveau lycée. En recevant les prix, les élèves ont exprimé leur profonde gratitude pour le soutien précieux du gouvernement chinois. Plusieurs élèves n’ont pas caché leur admiration pour les avancées technologiques de Chine. Un jeune garçon, représentant des lauréats a exprimé dans ses mots de remerciements au nom des lauréats, avec les yeux brillants d’espoir, la détermination à mettre leurs compétences au service du Niger et s’engager à promouvoir les relations amicales entre la Chine et le Niger.

La cérémonie est aussi marquée par la remise des trophées de reconnaissance aux associations mathématiques pour valoriser leur contribution au développement éducatif.

Cette année, le concours a attiré des centaines de participants des 8 régions du Niger et parmi eux, 48 élèves talentueux ont réussi à se qualifier pour la finale. Ces 48 finalistes porteurs d’espoir et d’ambition du Niger, sont une preuve que le Niger regorge de talents prêts à bâtir un Niger prospère et innovant.