NIGER , Du Pardon et de l’oubli…

En attendant de revenir, in cha Allah, sur le passage du Mot du Président où il parle de Pardon et d’oubli, lors de la Cérémonie de remise officielle des Conclusions des Assises Nationales, il est important de rappeler et garder constamment à l’esprit, que nous SOMMES TOUJOURS EN GUERRE CONTRE UN ENNEMI PUISSANT, en désarroi certes, mais QUI EXPLOITERA les MOINDRES ESPACES de DÉSUNION D’AVEC NOS CHEFS pour évoluer dans SA QUÊTE de DÉSTABILISATION.

Le Principe fondamental à polir constamment, à maintenir comme boussole de nos comportements dans cette période combien déterminante pour la libération totale de notre pays, est de MAINTENIR L’UNION SACRÉE AUTOUR DU CNSP, avec ses Forces et ses Faiblesses.

C’est vrai que nous découvrons chaque jour les limites de l’incompétence de la 6 ième Colonne, mais cela fait partie de l’ordre des choses, appelé à céder la place à une Task Force appropriée pour accompagner le CNSP. Le Président Général TIANI en est conscient et résume la question en ces termes :” Tout est fonction du Contexte et de l’opportunité…” .

Malgré Ramadan , Chaitan est dans le détail. Evitons de creuser des choses sans valeur ajoutée pour notre Marche de libération du pays.

Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de l’Etat.

Par Elhadj MAIGA Alzouma