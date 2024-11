Communiqué du Secrétariat Général du Gouvernement…

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, Son Excellence le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI, a signé plusieurs décrets de mesures individuelles.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LARECHERCHE ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIE.

Monsieur Baragé Moussa, professeur titulaire, est nommé recteur de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Monsieur Mounkaila Harouna, professeur titulaire de géographie, est nommé vice-recteur de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Professeur Narey Oumarou, est nommé doyen de la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Professeur Balla Abdourahamane, est nommé doyen de la faculté d’agronomie de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Professeur Saley Bisso, est nommé doyen de la faculté des sciences et techniques de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Professeur Maïga Djibo Douma, est nommé doyen de la faculté des sciences dela santé de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Professeur Lawali Dambo, est nommé doyen de la faculté des lettres et scienceshumaines de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Docteur Amidou Morou, maître de recherche, est nommé directeur de l’Institutde Recherches sur l’Enseignement des Mathématiques de l’Université AbdouMoumouni de Niamey.

Professeur Saibou Adamou Amadou, professeur titulaire des Universités duCAMES, est nommé directeur de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université AbdouMoumouni de Niamey.

Docteur Issaka Hamadou, maître de recherche, est nommé directeur de l’Institutde Recherches en Sciences Humaines de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

Professeur Elhadji Gounga Mahamadou, est nommé recteur de l’Université DanDicko Dankoulodo de Maradi.

Docteur Akourki Adamou, enseignant-chercheur, maître de conférences, estnommé vice-recteur de l’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi.

Docteur Moussa Seydou, maître assistant, est nommé secrétaire général del’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi.

Monsieur Saley Mohamed Nasser, titulaire d’un master en gestion desressources humaines, est nommé secrétaire général adjoint de l’Université DanDicko Dankoulodo de Maradi.

Professeur Souley Kabirou, est nommé recteur de l’Université André Salifou deZinder.

Docteur Moussa Diongolé Hassane, maître de conférences agrégé du CAMES,est nommé vice-recteur de l’Université André Salifou de Zinder.

Docteur Abdou Harou, maître de conférences, est nommé doyen de la facultédes lettres et sciences humaines de l’Université André Salifou de Zinder.

Docteur Adamou Harissou, maître de conférences, est nommé doyen de lafaculté des sciences de la Santé de l’Université André Salifou de Zinder.

Docteur Tanko Laouali, maître assistant, est nommé doyen de la faculté dessciences de l’éducation de l’Université André Salifou de Zinder.

Docteur Adamou Abdoulaye, maître de conférences, est nommé directeur del’Institut Universitaire de Technologie de l’Université André Salifou de Zinder.

Monsieur Tahirou Younoussi Adama, professeur titulaire agrégé en sciences degestion, est nommé doyen de la faculté de droit, d’économie et de gestion del’Université Djibo Hamani de Tahoua.

Monsieur Amadou OUABANAIZE Sidi Ali, enseignant technologue, est nommédirecteur de l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université Djibo Hamani deTahoua

Docteur Sama Arjika, maître de conférences, est nommé recteur de l’Universitéd’Agadez.

Docteur Ali Ado, maître de conférences du CAMES, est nommé vice-recteur del’Université d’Agadez.

Monsieur Abdourazakou Abdou Moumouni, est nommé président du conseild’administration de l’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie (EMIG).

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULATION ETDES AFFAIRES SOCIALES.

Docteur Abdoulaye Gambo Moustapha, Pharmacien Pharmacologue,Enseignant Chercheur, Mle 541, est nommé Directeur Général de l’Agence Nigérienne de Réglementation du secteur Pharmaceutique (ANRP), en remplacement de Dr DAN NOUHOU BARIRA, Mle 102 662/U.

AU TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT.

Colonel Moussa Issa Ikizi, inspecteur principal des douanes, Mle 77980/J, est nommé directeur général du Fonds d’Entretien Routier (FER).

Fait à Niamey, le 13 novembre 2024