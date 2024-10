COMMUNIQUE DU SECRETARIAT GENERALDU GOUVERNEMENT

Son Excellence le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de lEtat a signé ce jour jeudi 10 octobre 2024, un décret portant déchéance de la nationalité de certaines personnes pour diverses infractions prévues et sanctionnées par la loi.

Ainsi, conformément à lordonnance n° 2024-43 du 27 août 2024, instituant un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliqués dans des actes de terrorisme ou dans toutes autres infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et/ou fondamentaux de la Nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique et fixant les modalités dinscription et de retrait ainsi que les effets y relatifs, modifiée et complétée par lordonnance n° 2024-46 du 07 octobre 2024, sont provisoirement déchus de la nationalité nigérienne les personnes dont les noms suivent :

1) RHISSA AG BOULLA, né le 1er janvier 1957 à Iférouane (Arlit), fils de OYAHID AG BOULLA et de TCHILIWATT ;

2) PAGOUI HAMIDINE ABDOU, né le 1er janvier 1973 à Ingall (Agadez), fils de PAGOUI HAMIDINE et de AZIZA ;

3) AMADOU NGADE HAMID, né le 30 juin 1981 à Niamey, fils de AMADOU NGADE et de HADIZA NOMA KAKA ;

4) ABDOUL KADER MOHAMED, né le 06 avril 1973 à Agadez, fils de ABDOUL KADER et de FATI ;

5) ABOU MAHAMADOU TARKA, né le 07 avril 1950 à Belbédji/Zongo, fils de ABOU et de FATIMA dite Titi ;

6) DAOUDA DJIBO TAKOUBAKOYE, né le 27 novembre 1975 à Latakabia (Kollo), fils de DAOUDA et de AISSATOU ;

7) KARINGAMA WALI IBRAHIM, né le 29 août 1963 à Zinder, fils de KARINGAMA WALI et de RAHAMOU ;

8) HAROUNA GAZOBI SOULEYMANE, né le 10 janvier 1974 à Malbaza, fils de HAROUNA GAZOBI et de ZOULEHATOU ;

9) MOUSSA MOUMOUNI, né le 1er janvier 1985 à Tchibba Tombo, fils de Moussa et de HAMSA.

Les personnes ci-dessus citées sont soupçonnées notamment :

de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publiques ;

dintelligence avec une puissance étrangère, en vue de lengager à entreprendre des hostilités contre lEtat, en lui fournissant les moyens, en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, en ébranlant la fidélité des armées ou de toute autre manière ;

de complot contre l’autorité de l’Etat et de trahison ;

de participation à une entreprise de démoralisation de larmée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale ;

de diffusion de données ou de propos de nature à troubler lordre public.

Fait à Niamey, le 10 octobre 2024.

Le Secrétaire Général du Gouvernement

MAHAMANE ROUFAI LAOUALI