Consolidation de la paix au Niger : Quelques 500 jeunes déposent les armes…

Contrairement à certains renégats et apatrides qui continuent à poser des actes pour déstabiliser notre pays, plusieurs jeunes qui avaient été embrigadés par les forces du mal sont entrain de revenir à la raison en déposant les armes.

Le Ministre de l’Intérieur, de la sécurité publique et de l’administration territoriale, le général Mohamed Toumba, a annoncé, le samedi 25 janvier 2025, que plus de 500 jeunes des fronts rebelles et autres mouvements terroristes ont déposé les armes pour répondre à l’appel du chef de l’Etat, le général Abdourahamane Tiani qui prône la paix et la cohésion sociale.

Ces repentis, selon le Ministre de l’Intérieur, sont regroupés dans deux camps mis en place à cet effet. Il s’agit des camps de Hamdalaye dans la région de Tillabéri et Goudoumaria dans la région de Diffa.

Pour le responsable gouvernemental, »la consolidation de la paix passe nécessairement par la cohésion sociale mais aussi une coexistence pacifique entre les différentes communautés » rappelant que le gouvernement a »entrepris plusieurs actions à travers les comités au niveau local pour des actions de sensibilisation, des foras, et des caravanes en collaboration avec la HACP ».

»Nous essayons aussi de rendre pratique l’appel du président, Chef de l’État à l’endroit justement de ces jeunes qui se sont faits enrouler dans ces mouvements, de revenir au pays et de revenir pour construire ce Niger qui est notre bien commun » a poursuivi le général Toumba qui a souligné que »ce message est en train de porter ses fruits, ces gens reviennent, nous avons deux centres situés à Goudoumaria et à Hamdallaye ».

»Nous avons depuis ce temps plus de 500 jeunes repentis qui sont là et qui continuent à venir » a-t-il ajouté notant avoir pris la décision de les »former dans les domaines qu’ils comprennent le mieux, l’agriculture et l’élevage » pour les rendre »utiles dans leurs communautés ».

Pour renforcer la cohésion sociale, le Ministre Toumba pense également qu’il faut développer les voies de communication telles que les routes justifiant ainsi leur slogan »le développement passe par le développement de la route » parce que »convaincus qu’en traçant des routes on peut transformer radicalement ce pays ».

L’appel du chef de l’état pour un retour à la raison reste encore valable. Autrement, c’est la tombe qui attend les récalcitrants.

Par Tam tam info News