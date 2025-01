Alliance des Etats du Sahel : Une force de 5000 hommes bientôt opérationnelle dans l’espace confédéral…

Le Ministre d’Etat de la défense Nationale, le Général de corps d’armée Salifou Mody a annoncé, le mardi 21 janvier 2025, qu’une force de 5000 hommes est en instance d’être opérationnelle pour assurer la sécurité dans l’espace de la confédération de l’Alliance des Etats du Sahel.

Face aux défis sécuritaires croissants dans la région sahélienne, les États de l’AES mutualisent leurs moyens militaires pour une réponse coordonnée contre les menaces terroristes, après leur retrait du G5 Sahel et leur rupture avec la Cédéao.

Dans un contexte de profonde reconfiguration géopolitique au Sahel, marqué par le retrait successif du Mali, du Burkina et du Niger du G5 Sahel et leurs tensions avec la Cédéao, la Confédération des Etats du Sahel (AES) affiche sa détermination à prendre en main son destin sécuritaire commun.

Le ministre de la Défense, le Général Salifou Mody, a annoncé mardi la création imminente d’une force militaire unifiée de 5000 hommes dans le cadre de l’AES.

Dans un entretien accordé à Télé Sahel, le ministre a précisé que cette force expéditionnaire, qui sera déployable sur l’ensemble du territoire de l’alliance, disposera de moyens aériens, terrestres et de renseignement propres. « C’est une question de semaines pour que cette force-là soit visible sur le terrain », a déclaré le général Mody.

Cette initiative, qui fait suite au départ forcé des forces françaises de la région, s’inscrit dans une stratégie de défense commune face aux menaces terroristes transfrontalières. Le ministre a souligné que des opérations conjointes sont déjà en cours entre les forces des trois pays, notamment entre le Niger et le Burkina Faso.

Le Général Mody a également évoqué l’importance stratégique de l’AES, dont l’espace de défense s’étend désormais « de Bosso à la frontière de la Mauritanie » et « jusqu’aux frontières de la Libye », permettant une coordination renforcée entre les forces armées des pays membres. Une réponse directe aux sanctions imposées par la CEDEAO suite aux changements politiques dans ces trois États.

Cette annonce intervient dans un contexte de réorganisation sécuritaire au Sahel, où les trois pays cherchent à affirmer leur souveraineté militaire après la rupture avec leurs partenaires traditionnels occidentaux et régionaux.

Selon le Ministre d’Etat de la défense nationale du Niger, la mise en place de cette force fait suite au fait que ‘’nous sommes dans un même espace, nous faisons face aux mêmes types de menaces et qu’il fallait mutualiser les efforts, et la prise de position du Burkina Faso et du Mali, des pays alliés, lorsqu’il s’est agi pour la CEDEAO d’attaquer notre pays’’.

‘’Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s’étend de Bosso au Niger à la frontière de la Mauritanie jusqu’aux frontières de la Lybie. Dans cet espace commun, les forces pourront désormais intervenir ensemble ou bien une force peut faire appel à l’autre qui a des moyens importants. Cette stratégie est originale, et c’est sécurisant pour notre espace et pour nos populations’’ a souligné Salifou Mody pour qui ‘’l’alliance des Etats du sahel, dans son opérationnalisation, aura des forces et la mise en place d’un certain nombre de planifications’’ pour faire face à la situation.

‘’Cette force a un effectif de 5000 hommes. Elle aura non seulement son personnel propre, mais aussi ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement, et son système de coordination’’ a précisé le Ministre d’Etat de la défense pour qui ‘’ce serait une force exceptionnelle qui peut être déployée partout dans l’espace de l’AES’’.

L’opérationnalisation de cette force n’est que ‘’une question de quelques semaines pour qu’elle soit visible sur le terrain. Nous avons entrepris de faire des opérations, que ça soit entre le Burkina et le Niger où à trois’’ a conclu le Ministre d’Etat Salifou Mody.

Par Tam tam info News