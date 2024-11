Des combattants des groupes armés remettent leurs armes aux autorités…

Après les combattants responsables du FPL, plusieurs autres éléments du Front Patriotique pour la Libération (FPL) de Mahmoud Sallah se sont rendus aux autorités nigériennes. La cérémonie de redition a eu lieu aujourd’hui.

La cour du Gouvernorat d’Agadez a servi de cadre ce jour 11 novembre 2024 à la reddition de neuf (09) désormais ex-combattants de groupe armé. Ils ont été accueillis par le général de brigade Ibra Boulama accompagné de ses plus proches collaborateurs, selon une dépêche de Air info.

Plusieurs armes de guerre dont deux (02) 12/7 ont été officiellement remises aux autorités par ces ex-combattants ramenés à la raison grâce aux bons offices d’un nigérien répondant au nom de Adoua Mohamed.

Rappelons aussi qu’en début du mois, d’autres groupes de combattants ont déposé les armes grâce à la médiation de plusieurs acteurs du kawar et du Termit. Ces derniers ont fait un grand travail de sensibilisation afin que les fils de ce pays comprennent que la violence est un frein au développement socio-économique d’une région et au-delà d’un pays.

Au titre de ces personnes, l’on peut noter le discret et patriotique travail effectué par Elhadj Mahamat EZEMI, opérateur économique de Dirkou et Ibrahim Moussa Ekadé, chef de la mission de contact et négociation avec les groupes Toubou armés en Libye.

Le bon sens et la responsabilité commencent à prévaloir au niveau de ces compatriotes qui ont pris les armes injustement contre leur propre pays.

Il reste aux autres égarés de rejoindre le bercail avant qu’il ne soit trop tard.

