« Droit de Réponse du Comité d’Élection du Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur : Réponses à l’Article de Maaroupi Elhadj Sani sur la Mise en Place du HCNE-USA »

Avant tout propos, il serait judicieux de s’adresser au Sieur Maaroupi Elhaj Sani en lui rappelant cette expression latine : « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Elle peut être traduite en français de la façon suivante :

« Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Plus simplement dit, cela signifie que l’on ne peut utiliser en sa faveur une faute que l’on a commise, soi-même, soit dit en passant.

En réalité, l’une des fautes commises par le Sieur Maaroupi Elhadj Sani, et pas des moindres, dans son article est de tenter de faire comprendre à l’opinion publique, et cela en filigrane, que le Comité mis en place travaille de connivence avec la Chancellerie du Niger aux USA dans le dos de la communauté nigérienne aux USA et ce contre ses intérêts.



Il y a lieu de dire tout de suite que cette allégation est totalement fausse, qu’elle soit explicitement ou implicitement dite. La bonne et saine information, jusqu’à preuve du contraire, est que ce Comité œuvre pour la cohésion et la promotion de cette communauté avec l’appui institutionnel de sa représentation diplomatique aux USA dans le respect mutuel et cordial. Ce Comité tient à rassurer les uns et les autres qu’aucune tentative de distraction comme celle du Sieur Maaroupi Elhadj Sani ne le fera dévier de sa mission, In Cha Allah !

En plus, cette expression latine dénonce la mauvaise foi et la duplicité du Sieur Maaroupi Elhadj Sani ainsi que ses tentatives de diviser la communauté nigérienne aux USA, sans doute pour ses propres intérêts.

C’est pour toutes ces raisons que, suite à la publication de l’article susmentionné, dans certains réseaux sociaux le lundi 13 avril 2025 et le mardi 15 avril 2025 sur Tamtaminfo.com, un journal nigérien en ligne, le Comité chargé de préparer l’élection des membres du bureau du Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur, Section USA se voit obligé de réagir à certaines informations et allégations y contenues.

En effet, le Sieur Maaroupi Elhadj Sani, qui se dit journaliste, accuse ce Comité et l’Ambassade du Niger à Washington, D. C., États-Unis d’Amérique d’être à la base de la « Mise en place du Haut Conseil des Nigériens de l’Etanger et désignation du représentant au Conseil Consultatif [par] la mascarade, l’opacité et le passage en force ».



En réaction à cet article et à toutes autres publications qui en découlent, le Comité chargé de préparer l’élection des membres du bureau du Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur, Section USA relève les points suivants afin de leur apporter les réponses appropriées :

Le Comité chargé de préparer l’élection des membres du bureau du Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur, Section USA (Ce Comité pour la suite) tient tout d’abord à regretter de se retrouver en prise avec un compatriote membre de la diaspora nigérienne aux États-Unis d’Amérique. Mais, comme le dit l’adage, à l’impossible, nul n’est tenu. Après la publication de son article dans un groupe Whatsapp de la diaspora nigérienne, des bonnes volontés ont tenté de contacter le Sieur Maaroupi Elhadj Sani afin de régler la situation ainsi créée à l’amiable. Nonobstant ces tentatives de discuter avec lui, il a choisi de ne pas réagir jusqu’à cette date et contre toute attente, ce Comité constate la publication de son article discriminatoire et diffamatoire, entre autres, sur Tamtaminfo.com et sa circulation dans divers réseaux sociaux suivis de réactions allant dans le même sens que lui. Face à une telle situation, ce Comité se trouve, son corps défendant, dans l’obligation morale de restituer les faits que le Sieur Maaroupi Elhadj Sani a sciemment omis et manipulés. Un tel comportement amène ce Comité à comprendre que le Sieur Maaroupi Elhadj Sani est pour le moment la personne clairement identifiée comme étant à la base des tentatives de division de la communauté nigérienne en Amérique. L’une des preuves est que pendant qu’il prétend défendre, dans sa fourberie, le Conseil des Nigériens aux USA (CONUSA) et ses dirigeants et/ou membres contre d’autres organisations et leurs dirigeants et/ou leurs membres, le voilà pris en flagrant délit de louvoyer avec ces mêmes personnes et organisations qu’il critique et attaque aujourd’hui. Pour ne citer qu’un seul exemple, le jeudi 3 avril 2025 de 20 heures à au delà de 21 heures, le Sieur Maaroupi Elhadj Sani avait activement et effectivement participé à une réunion sur Zoom de l’Alliance des Nigériens de la Diaspora (A.N.D.) dont le Coordonnateur n’est autre que Mohamed Abdoul Bakie qu’il tente de vilipender en même temps que d’autres compatriotes et leurs structures.

D’ailleurs, l’ordre du jour de cette visio-conférence portait sur la mise en place du comité préparatoire pour les élections du futur bureau du HCNE-USA et la désignation de la représentation dans ce Comité de l’A.N.D. À cette occasion, le Sieur Maaroupi Elhadj Sani, dans sa propension rhétorique, avait annoncé qu’il allait mettre en contact les participants présents à cette rencontre virtuelle son ami et confrère, Seidik Abba, notre compatriote et journaliste bien connu à travers les médias internationaux. Selon lui, Seidik Abba serait à Washington, D.C., USA pour couvrir les rencontres du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale prévues du 21 au 26 avril 2025. Ainsi, il ferait la promotion de la diaspora nigérienne aux USA et celle de l’Alliance des Nigériens de la Diaspora (A.N.D.) à partir des médias internationaux avec lesquels il travaille. Quant à ses propos relatifs aux autres membres de la communauté nigérienne et leurs organisations, à lui la charge, la responsabilité et la paternité de les assumer selon sa conscience et sa bonne foi.

Si le Sieur Maaroupi Elhadj Sani est réellement de bonne foi, il sait bien que ce Comité n’a ni l’intention ni les prérogatives de diriger le prochain Haut Conseil des Nigériens aux Etats-Unis d’Amérique encore moins de désigner le représentant de la communauté nigérienne en Amérique au Conseil Consultatif de la Refondation (CCR). Du reste, ses membres sont inéligibles pour être candidats ou candidates à un quelconque poste du futur bureau. Il a certainement dû lire le compte-rendu de la réunion du 5 avril 2025 à 2025 à Washington, D.C., USA qui stipule cela et qui a été publié dans le même groupe WhatsApp dans lequel ce Comité a découvert son article. Ce Comité n’est en aucun cas responsable ou comptable de la gestion ou du fonctionnement d’une organisation donnée ici aux USA. C’est pourquoi il s’est strictement fié et limité à travailler avec la liste des organisations et structures qui lui a été remise par l’Ambassade du Niger aux États -Unis d’Amérique. Il est à noter que le nom du CONUSA qu’il dit défendre ne figure pas sur cette liste. Ce Comité s’accorde avec le Sieur Maroupi Elhadj Sani de reconnaître les services rendus par le CONUSA à la communauté nigérienne et son potentiel de continuer à les rendre au nom de son appartenance à cette communauté, son expertise et son expérience dans la mobilisation pour le bien commun dans la cohésion et la fraternité loin de tout esprit de division comme celui manifesté par le Sieur Maaroupi Elhadj Sani. Ce Comité reste disponible et ouvert à toute personne et toute organisation ou structure déterminées à œuvrer pour le bien-être de notre communauté. C’est pour dire que sa main reste tendue ! Ce Comité reproche au Sieur Maaroupi Elhadj Sani son manque de respect de l’éthique et la déontologie journalistiques, en ce sens qu’il a occulté les manquements du CONUSA tout en tentant de discréditer et décrédibiliser sans fondement les autres organisations et leurs membres. Il serait important de relever à ce niveau les démissions de fait suivantes du CONUSA :

a. Le CONUSA n’a pas encore prouvé sa reconnaissance juridique et administrative en tant que structure ou organisation par l’État américain et ses démembrements pour confirmer son existence légale et légitime aux USA.

b. En plus du point précédent, le bureau du CONUSA est hors mandat depuis 2021 et a failli le renouveler conformément aux Statuts et au Règlement Intérieur du HCNE du 14 Novembre 2003 en ses articles 8 et 9 du Titre II : De la Discipline.

c. Le constat du boycott par le CONUSA de la rencontre du 5 avril 2025 à travers la politique de la chaise vide malgré sa réception des correspondances invitant les organisations ou structures au renouvellement du bureau du HCNE-USA. Pour références, on peut citer la lettre du ministère chargé des Nigériens de l’Extérieur du 13 janvier 2025 les informant du démarrage de ces renouvellements. Celle-ci a été suivie d’autres dont celle qui avait arrêté la date des élections au 8 mars 2025 et qui a été reportée à la demande du CONUSA avant de boycotter la rencontre du 5 avril 2025.

Bien que la liste des griefs de ce Comité contre le Sieur Maaroupi Elhadj Sani ne soit pas exhaustivement épuisée, il l’invite à se ressaisir afin d’œuvrer dans la sérénité pour la cohésion sociale et la fraternité au sein de la communauté nigérienne aux USA. Ce Comité exige du Sieur Maaroupi Elhadj Sani de reconnaître les torts qu’il a causés à cette communauté, de rétracter ses publications diffamatoires vis-à-vis de ce Comité et des autres Nigériens et Nigériennes, de lui présenter des excuses publiques dans un délai raisonnable. À défaut de ce qui précède, ce Comité se réserve le droit et le devoir d’engager les actions nécessaires pour laver son honneur et sa dignité affectées par son article.

Pour toute suite utile à ce droit de réponse et pour toute information complémentaire, ce Comité peut être contacté au [email protected].

Par Le Comité d’Élection du Haut Conseil des Nigériens de l’Extérieur