Énergie au Niger : Dorsale Nord et RANA au cœur des échanges entre le Ministère, la Banque mondiale et la BAD…

Le Ministre de l’Énergie, le Colonel Seyni ALZOUMA, a reçu une délégation de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD), dans le cadre d’une visite de courtoisie suivie d’une séance de travail sur l’état d’avancement des projets Dorsale Nord (WAPP) et RANA.

Cette rencontre avait pour objectif l’accélération de deux chantiers stratégiques pour renforcer les infrastructures électriques et élargir l’accès à l’électricité au Niger.

Dorsale Nord : une interconnexion majeure

Les échanges ont porté sur les deux composantes du projet d’interconnexion électrique de la Dorsale Nord, mené dans le cadre du West African Power Pool (WAPP) : la construction de la ligne électrique de 330 kV et des postes associés, ainsi que l’électrification de 400 localités.

Sur le volet de l’accès à l’énergie, des avancées ont été enregistrées dans près de 100 localités, tandis que les travaux se poursuivent sur les autres sites.

Le projet Dorsale Nord, dont la mise en service est prévue en 2026, doit favoriser les échanges régionaux d’électricité et positionner, à terme, le Niger comme exportateur net d’électricité.

RANA : le solaire au service de l’accès

La BAD a présenté l’état d’avancement du projet RANA (Développement de centrales solaires et amélioration de l’accès à l’électricité), qui prévoit la construction de centrales solaires photovoltaïques à Dosso et Maradi, ainsi que l’hybridation de la centrale de Diffa.

Les discussions ont notamment porté sur les étapes préparatoires nécessaires à la concrétisation de ces infrastructures.

Le dispositif comprend une centrale de 20 MWc à Maradi, une centrale de 10 MWc à Dosso et l’hybridation de la centrale de Diffa avec 10 MWc de solaire et 10 MW de stockage.

Des chantiers complémentaires

Ces deux programmes avancent à des rythmes différents, mais poursuivent une même finalité : doter le Niger d’infrastructures électriques plus solides, plus diversifiées et mieux intégrées au marché régional.

Une priorité nationale

Au-delà des travaux, la rencontre a rappelé l’enjeu central de la politique énergétique nigérienne : améliorer durablement l’accès à l’électricité, soutenir le développement économique et renforcer la résilience du système national.

La coordination entre le Ministère, la Banque mondiale et la BAD apparaît ainsi déterminante pour transformer les financements et les projets en services concrets pour les populations.

Tamtaminfo News