À Niamey, le ministre Ahmed Attaf remet au président Tiani un message du président Tebboune et promet une coopération « sans précédent »…

Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, a accordé une audience ce mercredi 04 novembre 2026, à Son Excellence Monsieur Ahmed ATTAF, Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères, de la Communauté Nationale à l’Étranger et des Affaires Africaines de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le diplomate algérien était porteur d’un message écrit de Son Excellence Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE, Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, à son frère le Président ABDOURAHAMANE TIANI.

À l’issue de l’audience, le Ministre d’État algérien a indiqué que les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale qui, depuis la visite d’État de Son Excellence, le Général d’Armée, ABDOURAHAMANE TIANI à Alger, connaît une dynamique sans précédent, au bénéfice des deux peuples frères.

Les deux parties ont également évoqué la situation sécuritaire au Sahel et réaffirmé leur volonté commune d’œuvrer pour la stabilité et le développement de l’espace sahélien, en transformant les foyers de crise en foyers de paix et de prospérité.

L’audience s’est déroulée en présence du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur S.E.M. Bakary Yaou Sangaré, du Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Chef de l’État, Porte-parole du Gouvernement, Dr Soumana Boubacar, et de l’Ambassadeur Illo Adani, Conseiller chargés des questions Stratégiques et Diplomatiques du Président de la République, Chef de l’État.