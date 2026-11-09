UE : l’Afrique n’est plus sous tutelle !

La déclaration du porte-parole de l’Union européenne, Anouar El Anouni, le 30 octobre 2026, concernant l’envoi de militaires algériens au Niger mérite une réponse claire.

À Bruxelles, le porte-parole a déclaré que l’Union européenne souhaitait obtenir des explications sur les raisons de cet envoi, ses objectifs et les accords qui le justifient (Commission européenne, point de presse du 30 octobre 2026).

Mais une question fondamentale se pose. De quel droit l’Union européenne entend-elle examiner les décisions prises entre deux pays souverains, voisins et partenaires ?

Le 25 octobre 2026, le Parlement algérien a approuvé l’envoi de militaires de l’Armée nationale populaire au Niger. Au Conseil de la nation, la décision a recueilli 148 voix favorables sur 148 votants. Cette démarche a été engagée à la demande des autorités nigériennes et conformément à la Constitution algérienne. L’objectif annoncé est de protéger les intérêts énergétiques et économiques communs aux deux pays (APS, 25 octobre 2026 ; Le Courrier d’Algérie, 27 octobre 2026).

Le 30 octobre, un premier convoi militaire algérien a été signalé à Arlit. Ce déploiement marque une étape importante dans la coopération militaire entre les deux pays.

Ce rapprochement ne date pas d’hier. Le 9 août 2026, quatre hélicoptères militaires algériens ont été remis au Niger. Le 4 novembre 2026, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, était à Niamey pour renforcer les relations entre les deux pays (presse algérienne, août et novembre 2026).

La réponse algérienne aux déclarations européennes mérite également d’être soulignée. Le 8 novembre 2026, l’agence officielle Algérie Presse Service (APS) a publié un article intitulé « Quand l’affabulation se substitue à la diplomatie européenne ». Selon des sources autorisées algériennes citées dans cette publication, aucune demande officielle d’explication n’avait été adressée à Alger par l’Union européenne. L’Algérie conteste ainsi l’existence d’une démarche diplomatique européenne auprès de ses autorités concernant ce déploiement (APS, 8 novembre 2026).

Il faut également rappeler qu’Ahmed Attaf, ministre d’État et ministre des Affaires étrangères algérien, avait présenté le dossier devant le Conseil de la nation le 25 octobre 2026, en qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune. Il avait exposé les motivations de la décision, notamment la protection des intérêts énergétiques et l’application de l’accord conclu entre les deux pays (APS, 25 octobre 2026).

Ces faits montrent que le Niger et l’Algérie construisent progressivement une coopération fondée sur leurs intérêts communs.

L’Union européenne doit surtout comprendre que le monde a changé. Le temps où certaines puissances considéraient les richesses africaines comme leur propre source de profit et d’influence est révolu. Pendant des décennies, les relations entre l’Europe et plusieurs pays africains ont été marquées par de fortes inégalités. Aujourd’hui, les États africains veulent choisir librement leurs partenaires et décider eux-mêmes de leur avenir.

L’Europe doit accepter cette réalité. Elle ne peut pas réclamer pour elle-même le droit de nouer des partenariats partout dans le monde tout en remettant en question les choix des pays africains.

Il y a aussi une contradiction à vouloir donner des leçons de sécurité aux États africains alors que l’Europe rencontre elle-même de nombreuses difficultés militaires, économiques et énergétiques. Les États-Unis, son principal allié, défendent avant tout leurs propres intérêts. Washington ne peut pas toujours garantir la sécurité et les intérêts européens.

L’Europe doit donc apprendre à régler ses propres problèmes et à assumer ses responsabilités.

Le Niger n’est pas une colonie européenne. L’Algérie n’est pas un territoire sous contrôle étranger. Les deux pays ont le droit de conclure des accords, de protéger leurs intérêts et de renforcer leur coopération, dans le respect du droit international.

Bien entendu, toute présence militaire doit reposer sur un accord valable entre les deux États et respecter les règles internationales. Mais cette responsabilité appartient d’abord aux autorités nigériennes et algériennes.

Le communiqué du Parti des travailleurs algérien du 7 novembre 2026 rappelle justement une réalité fondamentale. La souveraineté nationale n’est pas négociable.

L’Union européenne doit faire preuve de lucidité. Le monde change et l’Afrique n’est plus disposée à accepter les anciennes relations de domination.

Que chacun s’occupe de ses propres difficultés. Le Niger et l’Algérie savent défendre leurs intérêts et choisir les partenaires avec lesquels ils souhaitent construire leur avenir.

Le temps de l’exploitation des richesses africaines sans considération pour les intérêts des peuples est révolu. Le respect mutuel doit désormais guider les relations internationales.

Niger et Algérie, deux États souverains, deux peuples libres, un partenariat fondé sur des intérêts communs.

L’Europe doit s’y habituer. Le temps d’avant est révolu.

Par Ousmane Jazy