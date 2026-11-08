« Niger : émotion et recueillement à Toukounous pour les funérailles d’Elhadji Tiani Hassane, père du président Abdourahamane Tiani »…

La Fatiha du 3 ème jour du décès de Elh TIANI Hassane a eu lieu ce dimanche à toukounouss en présence d’une foule nombreuse.

Il faut rappeler, que c’est dans une émotion profonde et un recueillement solennel que s’est déroulée, le vendredi 6 novembre 2026, l’inhumation de feu Elhadji Tiani Hassane, père de Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, Chef de l’État.

La cérémonie a débuté par la levée du corps à Niamey, en présence de la famille et des proches du défunt.

Le cortège s’est ensuite dirigé vers Toukounous, commune de Fillingué, où la prière mortuaire a été célébrée avant l’enterrement, accompli après la prière de Asr, dans le respect des rites islamiques.

Son Excellence le Président de la République a accompagné son père à sa dernière demeure, entouré de sa famille.

Une foule nombreuse s’est déplacée pour lui rendre un dernier hommage : membres de la famille et proches, Premier ministre, membres du CNSP, membres du Gouvernement, présidents des institutions, responsables régionaux et communaux, chefs traditionnels, leaders religieux, représentants de la société civile, ainsi que des milliers de personnes venues de toutes les régions du Niger et d’ailleurs.

Cette forte mobilisation témoigne de l’amour, du respect et de la considération que le peuple nigérien porte à la mémoire du défunt et à la famille éprouvée. Dans un moment d’émotion et de prière intense, une Fatiha a été dite pour le repos de son âme.

Tamtaminfo présente ses très sincères condoléances à Son Excellence le Président de la République du Niger, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille et à tous les proches du défunt.

Qu’Allah, le Tout-Puissant, accorde à feu Elhadji Tiani Hassane Son pardon, Sa miséricorde infinie et une place au Paradis éternel. Qu’Il accorde également patience et courage à la famille éprouvée. Amine.