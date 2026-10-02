États-Unis–Niger : Frank Garcia et Ali Mahaman Lamine Zeine échangent sur la sécurité et la coopération…

En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, le Secrétaire d’État américain adjoint aux Affaires africaines, Frank Garcia, a rencontré le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine.

Les échanges ont porté sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la sécurité régionale, les perspectives de coopération commerciale et les moyens de renforcer la coopération entre les États-Unis et le Niger.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la nécessité de consolider la stabilité au Sahel et de promouvoir des partenariats adaptés aux priorités des pays de la région.

Les deux responsables ont ainsi abordé les voies et moyens susceptibles de favoriser une coopération plus étroite entre Niamey et Washington, en tenant compte des enjeux sécuritaires, économiques et diplomatiques.

L’entretien a également permis de mettre en lumière les opportunités commerciales et les domaines dans lesquels les relations bilatérales pourraient être davantage développées.

Le renforcement des échanges économiques apparaît comme un levier important pour soutenir le développement et approfondir les liens entre les deux pays.

À travers cette rencontre, les États-Unis et le Niger réaffirment leur volonté de maintenir le dialogue et d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, dans un esprit de respect mutuel et de recherche d’intérêts communs.

Par Tamtaminfo News