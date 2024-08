Fin du désengagement des troupes Américaines du Niger

La Cérémonie de désengagement des militaires américains de la base aérienne 201 d’Agadez s’est achevée aujourd’hui à Agadez.

C’est en présence du colonel-major Maman Sani Kiaou des Forces spéciales, chef d’État Major de l’armée de terre, représentant le Chef d’Etat Major des Armées nigériennes.

Aujourd’hui, 5 août 2024, marque ainsi, la fin du désengagement des troupes américaines sur le sol nigérien. Après la base de Niamey, les États-Unis ont achevé le retrait total de ses soldats sur la base aérienne 201 d’Agadez.

Dans une Déclaration conjointe du Département de la Défense des États-Unis et du Ministère de la Défense Nationale de la République du Niger:

Le Département de La Défense des États-Unis et le Ministère de la Défense Nationale de la République du Niger ont annoncé que le retrait des forces et des moyens américains de la base aérienne 201 d’Agadez est terminé.

Cet effort a commencé le 19 mai suite à l’établissement mutuel des conditions de retrait et la coordination se poursuivra entre les forces armées américaines et nigériennes au cours des prochaines semaines pour garantir que le retrait complet soit terminé comme prévu.

D’après, la Déclaration conjointe, la base aérienne nigérienne 201, près d’Agadez dans le centre du Niger, a été améliorée par les Etats-Unis pour soutenir une coopération renforcée en matière de défense avec les forces armées nigériennes et les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme.

Au cours de la dernière décennie, les troupes américaines ont formé les forces nigériennes et soutenu les missions de lutte contre le terrorisme menées par des partenaires contre l’Etat islamique et Al-Qaïda dans la région.

La coopération et la communication efficaces entre les forces armées américaines et nigériennes ont permis que ce transfert soit terminé plus tôt que prévu et sans complications.

Le Département de La Défense des États-Unis et le Ministère de la Défense Nationale du Niger reconnaissent les sacrifices consentis par les forces des deux nations.

Par cette cérémonie solennelle, les états-unis et le Niger ont prouvé au monde qu’on peut garder des bonnes relations cordiales de coopération et partenariat et restés des amis malgré le désengagement des troupes du sol nigérien.

Les américains qui ont une longue tradition de coopération militaire avec plusieurs pays sont plus respectueux que les français arrogants et condescendants.

Par Tam-tam Info News