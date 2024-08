Plus de 14 milliards de francs CFA de contributions réceptionnés à ce jour par le fonds de solidarité 

La présidente du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Brah Réki Djermakoye a animé un point de presse, hier, vendredi 02 Août 2024, sur la situation globale des contributions reçues de la création du fonds à ce jour, selon une dépêche de l’agence nigérienne de presse.

Selon Reki Djermakoye ce sont quelque 14.869.667.684. FCFA de contributions reçues en nature et en espèce qui ont été réceptionnées de la création du fonds à ce jour.

La présidente rappelé que, « l’ordonnance portant création pour le fonds de la solidarité pour la sauvegarde de la patrie a prévu qu’en termes d’alimentation du fonds, deux (2) types de ressources sont identifiées. D’abord les contributions volontaires financières et en nature de la population nigérienne, de la diaspora, des entreprises citoyennes et des acteurs ou organisation de la société civile, et en suite des prélèvements institutionnalisés dans diverses activités.

Au titre de la première catégorie des contributions, »nous avons enregistré à ce jour, un montant de 7,545.964.549 CFA dont 60 % constituent les contributions volontaires financières en numéraire et 40 % constituent les contributions volontaires en nature » a-t-elle précisé.

Selon toujours la présidente du FSSP, au titre des prélèvements à la date du 31 juillet 2024, « nous avons enregistré 7.323.703.135 CFA dont 53 % constituent les prélèvements sur certaines rubriques de la structure des prix des Hydrocarbures pour un montant de 3,883.147.055 CFA soit 11%, au titre des prélèvements qui concernent 10% des redevances vers l’ARCEP par les opérateurs de téléphonie mobile et de la poste, il s’agit d un montant de 773.838.327 CFA et ensuite à 25% au titre des prélèvements de 10 F sur chaque appel téléphonique à partir de de 12F des souscriptions au forfait à partir de 200FCFA. Ces montants s’élèvent à cette date à un montant de 1.866.338.334 FCFA, le reste des prélèvements est dans d’autres secteurs notamment les exonérations, les assurances, les bouquets télévision, les prélèvements de 10F sur les tickets de transport terrestre et aux péages et 1000F sur les tickets aériens et un prélèvement de 10 % sur la taxe de nuitée des hôtels.

En considérant, ces deux catégories de ressources, les contributions volontaires financières et en nature et les prélèvements sur les différents secteurs d’activité, »nous enregistrons en cette date 14.869.667.684 FCFA dont 80% constituent les montants en numéraire, que ça soit en chèque ou virements bancaires et 20% constituent les contributions en nature » a détaillé la présidente du fonds pour qui »les contributions volontaires constituent toujours la majorité de nos recettes et sont appréciées à hauteur de 51% contre 49% pour les prélèvements institutionnalisés ».

Mme Brah Réki Djermakoye a annoncé qu’à la date du 31 juillet 2024 , »’nous avons eu des utilisations sur ces ressources, nous notons au titre des dépenses un montant total de 7,769.615.905 FCFA dont les dépenses d’ interventions s’élèvent à 52 % et les dépenses de fonctionnement qui constituent les charges salariales du comité de gestion et du personnel d’appui, les charges de fonctionnement et de mobilisation de ressources à 1%, soit 114.662.555 FCFA ».

Toujours au titre des utilisations, »comme vous le savez, le fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie enregistre les contributions en nature. A cette date, nous avons affecté des contributions pour un montant de 2.990.314.348 FCFA, les contributions sont constituées en général des bourses d’études, des jouets, des engrais, des livres, des produits pharmaceutiques, des véhicules et pièces détachées, des tapis et coran, du bétails et autres divers.

Les bénéficiaires des affectations sont en général, les FDS, le ministère de la santé, les orphelinats, les opérations sivilo militaires et les mosquées pour tout ce qui concerne les corans et les tapis que les bonnes volontés ont bien voulu mettre à notre disposition.

A cette date, le récapitulatif des ressources affectées et des dépenses fait ressortir un total d’utilisation de 10,488.389.393 FCFA, soit 7.769.615.905 FCFA au titre des dépenses et 2.718.773.488 FCFA au titre des affectations des contributions en nature, les dépenses sont en général constituées des moyens roulant notamment les véhicules et les motos, du matériel de transmission, des drones, des pneumatiques et autres équipements pour les FDS et pour la grande irrigation en ce qui concerne la réalisation des aménagements hydroagricoles sur les sites de TDA et de ADA dans la région de Diffa .

Enfin, la présidente du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements et sa profonde gratitude à toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu apporter leurs soutiens financiers au FSSP.

Pendant ce temps, au Burkina Faso voisin, plus de 86 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le fonds de soutien patriotique au 25 juin 2024.

Selon la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako/Traoré, a indiqué que le Fonds de soutien patriotique (FSD) a mobilisé, à travers toutes ses sources, la somme de 86 milliards 203 millions 443 mille 477 FCFA à la date du 25 juin 2024.

La ministre déléguée chargée du budget Fatoumata Bako/Traoré s’exprimait lors de la 2e session ordinaire de l’année 2024 du conseil d’orientation du Fonds de soutien patriotique.

Pour elle, ce montant de 86 203 443 477 francs CFA représente 86,20% de l’objectif annuel de recouvrement qui est de 100 000 000 000 de FCFA.

Au 1er janvier 2024, le montant mobilisé était de 55 188 741 877 FCFA et au 26 mars 2024, ce montant était de 55 176 696 732 FCFA.

La croissance enregistrée en juin s’explique, selon elle, par l’instauration des mesures gouvernementales visant à faire des retenues obligatoires sur les revenus des travailleurs.

Ses retenues ont permis de recouvrer 1 461 559 118 FCFA auprès des salariés du privé et 12 658 940 518 FCFA avec ceux du public, a relevé la ministre déléguée.

« Concernant les prélèvements effectués sur les prestations des opérateurs de téléphonie mobile et d’audiovisuel 11 350 193 682 FCFA a été recouvré, ce qui représente 13,17% du montant total des encaissements », a laissé entendre la ministre.

En termes de dépenses, la ministre a fait remarquer que 45 875 000 000 FCFA ont été éjecté pour les paiements des salaires des Volontaires pour la défense de la patrie. Pour l’équipement, la dépense est de 56 048 482 221 de FCFA.

Dans les perspectives, le fonds envisage de payer les primes d’opérations des VDP par mobile money. La phase pilote est prévue pour le mois de juillet avec les VDP de la région du Centre-Ouest, a conclu la ministre.

Pourquoi cette grande disparité entre les deux structures des deux pays qui ont presque la même structure économique ? Les burkinabé sont-ils plus solidaires que les nigériens ou bien ils sont plus patriotes ?

Ces questions méritent réflexion de part et d’autre.

La guerre que nous a imposée l’impérialisme occidental nécessite la mobilisation des ressources conséquentes pour y faire face.

C’est pourquoi il appartient aux uns et aux autres et notamment aux décideurs d’envisager d’autres mesures de mobilisation des ressources pour alimenter le fonds de solidarité africain. 10f cfa de prélèvement est insignifiant pour rehausser les fonds du fonds de solidarité.

Par le passé en concertation avec les structures syndicales, les nigériens salariés avaient accepté avec joie le prélèvement de 1000f par mois pour appuyer leur pays. Il faut y penser, mais aussi envisager d’autres mesures de mobilisation pour les autres couches socioprofessionnelles.

Zancen kasa ne, labou sanni no.

Par Tam-tam Info News