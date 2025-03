Gabon : Oligui Nguema candidat à la présidentielle du 12 avril prochain…

Alors qu’il avait chanté sur tous les toits qu’il allait remettre le pouvoir aux civils, le général président du Gabon a finalement décidé de rempiler pour les présidentielles du 12 avril prochain.

Le président de la transition, au pouvoir depuis le coup d’État du 30 août 2023, a officialisé sa candidature lors d’un discours à la Cité de la démocratie. Il promet de poursuivre la « renaissance » du pays entamée pendant sa présidence transitoire.

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé lundi 3 mars sa candidature à l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Dans un discours prononcé à la Cité de la démocratie, l’homme fort du Gabon a présenté son bilan depuis sa prise de pouvoir et exposé sa vision pour l’avenir du pays, rapporte l’agence africaine de presse.

« Ce pays, l’essor vers la félicité que nous désirons, ne peut s’obtenir que par le travail, le travail, le travail, et nous devons travailler ce pays. Parce qu’il n’y a pas de félicité sans effort », a déclaré le président de la transition, qui a mis en avant les réalisations de ses 18 mois au pouvoir.

Sur le plan diplomatique, Oligui Nguema a souligné avoir « obtenu la levée des sanctions au niveau de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et autres instances internationales » et avoir « remporté avec brio l’élection inédite d’un Gabonais à la tête de l’ASECNA ». « Depuis 30 ans, on avait perdu ces postes à l’international. Le dernier poste occupé par un Gabonais était celui de Jean Ping et ils l’ont laissé », a-t-il affirmé.

Le président a également évoqué le rapprochement avec la Guinée équatoriale : « J’ai réussi, avec le patriarche Obiang Nguema Mbasogo, doyen des chefs d’État, l’opération de l’interconnexion avec la République Sœur de la Guinée équatoriale, qui nous a livré 12 mégawatts d’énergie ».

Promettant de bâtir un Gabon où « les matières premières sont transformées localement », où « les collectivités locales prospèrent grâce à une véritable décentralisation » et où « les inégalités sont réduites par des politiques sociales ambitieuses », Oligui Nguema a appelé ses compatriotes à le rejoindre « pour l’amour du Gabon, pour nos enfants et pour les générations à venir ».

« Avec vous, nous allons transformer ce pays pour que chaque Gabonais, dans chaque village, dans chaque ville et dans chaque mapane, sente la Renaissance et vive la prospérité. Cette vision n’est pas un rêve, et si elle est un rêve pour vous, nous allons le réaliser », a-t-il promis, évoquant même une intervention divine : « L’Esprit Saint m’a parlé. Voilà pourquoi je me trouve devant vous ».

Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir lors du coup d’État du 30 août 2023 renversant Ali Bongo Ondimba, s’est présenté comme « un simple citoyen » agissant « avec humilité et détermination », « guidé par le devoir de restaurer la dignité du peuple gabonais ».

Il gagnera certainement haut les mains ces élections, car en face il n’y a aucun challenger sérieux.

Par Tam tam info News