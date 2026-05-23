Le Premier Ministre préside la cérémonie officielle de mise en circulation du pont de Saga Gorou sur la RN 25

Le Premier Ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine, a présidé, le jeudi 21 mai 2026, la cérémonie officielle de mise en circulation du pont de Saga Gorou sur la RN 25, route Flingué, rapporte l’ANP.

C’était en présence des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), des membres du gouvernement, des gouverneurs des régions de Niamey et Tillabéri, et de plusieurs autres invités.

La construction de ce pont, indique-t-on, s’inscrit dans un vaste programme d’aménagement et de bitumage des voiries de la ville de Niamey. Cet ouvrage structurant est financé par l’Etat du Niger à travers trois (03) conventions de financement signées avec la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Cette infrastructure, note-t-on, est constituée de deux ponts juxtaposés d’une longueur de 100 mètres chacun. Chaque tablier offre une largeur roulable de 8 mètres configurée en 2×1 voie, bordée d’un trottoir de 2 mètres afin de sécuriser le déplacement des piétons. Les deux chaussées sont séparées par un terre-plein central (TPC) de 2 mètres de large, qui intègre tous les dispositifs de sécurité règlementaires.

En inaugurant ce pont, le Premier Ministre, Ali Mahaman Lamine Zeine a, au nom des plus hautes autorités du pays félicité le Ministère de l’équipement et des Infrastructures et les partenaires qui ont accompagné l’Etat, notamment la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour la construction de cet ouvrage.

‘’Mes impressions, elles sont claires, et je suis très satisfait de l’avancement de ces travaux qui répondent concrètement aux aspirations légitimes de nos populations notamment de réduire le temps de parcours, sécuriser les déplacements et dynamiser le commerce local’’ a conclu le Premier Ministre.

Prenant la parole à cette occasion, le Ministre de l’Equipement et des Infrastructures, le colonel-Major Salissou Mahaman Salissou, a rappelé que ’’les précipitations exceptionnelles qui ont marqué la saison des pluies de l’année 2024 d’une rare intensité ont durement éprouvé notre réseau routier national, en provoquant des ruptures de voies et des submersions de chaussées. Ces évènements météorologiques extrêmes ont durablement paralysé le trafic sur plusieurs axes névralgiques du pays’’.

C’est dans ce contexte critique, a-t-il poursuivi, qu’au point kilométrique 85+500 (PK8+500),à la hauteur du village de Saga Gorou, les eaux ont totalement englouti la chaussée sur plusieurs centaines de mètres. Cette coupure nette de la circulation a mis à rude épreuve l’économie locale et le quotidien des usagers pendant de longs jours’’.

‘’Nous avons immédiatement procédé, a fait savoir le Ministre de l’Equipement et des Infrastructures,’’ à l’actualisation approfondie des études hydrologiques, l’impératif est clair, il ne s’agissait pas simplement de réparer mais de rebâtir en mieux’’.

Notre objectif, a-t-il souligné, ‘’est de concevoir une infrastructure résiliente et d’envergure, capable de rompre définitivement le cycle des épreuves vécues par les usagers de la route nationale 25’’.

Face aux défis environnementaux actuels, le Colonel Major Salissou Mahaman Salissou a annoncé que ’’l’ouvrage dispose d’une capacité de drainage optimale et répond parfaitement aux exigences liées aux changements climatiques. C’est un ouvrage durable, conçu pour résister au temps et aux intempéries’’.

Ces travaux, a-t-il par ailleurs fait savoir, ‘’consistent en l’aménagement des sorties de Niamey vers Dosso, sur l’axe de la route nationale 1 Est et de Niamey vers Filingué, sur l’axe de la route nationale 25. Ils intègrent également la réalisation des rocades Nord et Sud’’.

Ce projet majeur, ‘’contribuera également au désenclavement des quartiers Aéroport et Niamey 2000, ainsi que du chef-lieu de la commune rurale de Liboré. Les interventions porteront sur un linéaire total de 39,4 kilomètres incluant la construction de près de 32.000 mètres linéaires de fossés et de caniveaux’’.

S’agissant de l’axe Niamey-Filingué de la route nationale 25, le Ministre en charge de l’équipement et des infrastructures a noté que ’’ les travaux se résument comme suit, l’aménagement en 2×3 voies(PK 0 rond-point Telwa au PK 3),2×2 voies avec contre allées(PK 3 au PK 4) et 2×2 voies jusqu’au PK 9+ 600(poste de péage)et de la route Niamey- Nyala sur 2 km ; la construction d’un pont au PK 8+500 de la RN 25 et l’aménagement et le bitumage de la voie d’accès au centre de perfectionnement des travaux publics (CPTP) au quartier Tondigamey sur 1,3 km’’.

Ces infrastructures de pointe et leurs installations connexes, a-t-il ajouté, ‘’modernisent en profondeur le réseau routier de la ville de Niamey et ces réalisations fluidifieront durablement la mobilité urbaine au sein de notre capitale et s’inscrivent pleinement dans la vision des plus hautes autorités de notre pays’’.

Enfin, le Ministre chargé de l’équipement et des Infrastructures a tenu à saluer l’engagement sans faille des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers qui ont œuvré pour donner vie à ce projet ambitieux ainsi que la patience exemplaire des riverains durant la phase des travaux de construction de ce pont.

Présent à cette cérémonie, le Gouverneur de la région de Tillabéri, le Lieutenant- Colonel Maïna Boukar a, tout d’abord souhaité, au nom des populations de Tillabéri et à son nom propre, la bienvenue au Ministre et sa délégation qui l’accompagnent dans ce déplacement.

Ainsi, le Gouverneur de la région de Tillabéri, a rappelé qu’en’’ août 2024 pendant la saison pluvieuse la région de Tillabéri a fait face aux inondations et à l’interruption de la circulation sur trois de ces grands axes routiers notamment sur la RN 24 Niamey-Ouallam (à Talkobey PK80 et à Ouallam ville au PK99) ; la RN1E Niamey-Dosso au PK7+250 ; la RN31B Niamey-Kollo, le pont de N’Dounga ; et enfin la RN25 Niamey-Balleyara-Filingué, au PK9+600, pont sur lequel nous sommes aujourd’hui pour l’inauguration de l’ouvrage d’art conçu à cet effet’’.

L’inauguration de ce pont, a annoncé le Lieutenant- colonel Maïna Boukar,’’ constitue non seulement un soulagement pour les populations mais elle constitue aussi une relance économique, car le bassin agricole de Ballayara et de Filingué est l’un des greniers de la région. Avec cet ouvrage, les produits arrivent plus vite et moins chers à Niamey, et au-delà’’.

‘’Je voudrais, au nom des populations de la région de Tillabéri, transmettre notre gratitude à la BOAD qui a cru en ce projet et l’a accompagné jusqu’à son aboutissement’’a conclu le Gouverneur de la région de Tillabéri.