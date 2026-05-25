Le Niger présent à l’investiture de Romuald Wadagni : une forte délégation conduite par le premier ministre du Niger…

Ce dimanche 24 mai 2026, le Niger était représenté à Cotonou, République du Bénin, à l’occasion de la cérémonie d’investiture du Président élu Romuald Wadagni. À la tête d’une importante délégation nigérienne, le premier ministre S.E. Ali Mahamane Lamine Zeine a pris part à cet événement diplomatique majeur, réaffirmant les liens bilatéraux entre Niamey et Cotonou.

La délégation nigérienne comprenait des responsables de haut rang, témoignant de l’importance accordée par les autorités nigériennes à ce rendez‑vous institutionnel. Y figuraient le Général de Division Mohamed Toumba, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire ; le Colonel Abdoulaye Maïzama, Ministre de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; le Dr Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République et Porte‑Parole du Gouvernement ; le Dr Samba Mamadou Ousmane, Directeur de Cabinet du Premier Ministre ; le Colonel‑Major Bana Alhassane, Gouverneur de la région de Dosso ; ainsi que Son Altesse Amadou Souna Seydou, Sultan de Dosso.

La présence de cette délégation plurielle mêlant autorités politiques, responsables administratifs et autorités traditionnelles illustre la volonté du Niger de consolider la coopération régionale et de soutenir les processus démocratiques dans l’espace ouest‑africain.

Elle traduit également l’importance des relations bilatérales avec le Bénin, couvrant des domaines prioritaires tels que la sécurité, l’environnement, l’administration territoriale et les échanges économiques.

Au cours de son déplacement, la délégation a eu l’opportunité d’échanger avec des représentants de plusieurs pays invités et des autorités béninoises, ouvrant la voie à des rencontres bilatérales et à des discussions sur des projets communs d’intérêt régional. Ces entretiens visent notamment à encourager la coordination en matière de sécurité transfrontalière, la gestion durable des ressources hydrauliques et la promotion d’initiatives de développement local.

La participation du Niger à cette investiture intervient dans un contexte régional où la coopération diplomatique et la stabilité politique restent des priorités pour la prospérité et la sécurité des populations.

Le gouvernement nigérien entend, par ces gestes de haute représentation, renforcer le dialogue avec ses partenaires, faciliter la mise en œuvre de programmes conjoints et promouvoir la paix et le développement au Sahel et en Afrique de l’Ouest.

Par Tamtaminfo News