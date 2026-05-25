MALI , REMETTRE Dr Choguel EN SELLE, pour DÉSTABILISER les SPONSORS DU TERRO-MERCENARIAT

A la suite des dernières Attaques contre le Mali l’on découvre avec netteté le vide de d’intelligence politique stratégique apportée par Choguel Kokalla MAIGA .

En effet, en décryptant les Discours mêmes rectifiés, du Chef de la JUNTE Française, lors du Sommet de Nairobi, il y a comme une corrélation dans la programmation de l’agression contre le Mali , et le Message initial qui devrait être livré à l’occasion dudit Sommet : Forum France-Afrique nouvelle version.

Le Chef de la JUNTE Française était convaincu que le Régime de Bamako s’écroulerait. Il avait prévu un Discours triomphaliste. Il était convaincu de célébrer la Victoire de leurs alliés Terro-Mercenaires.

Encore une fois l’échec cuisant était au Rendez-vous. Ils avaient oublié que notre cher Sahel est sous la Meilleure des Protections, Celle du Seigneur des Mondes.

Du reste c’est la Conviction de Dr Choguel Kokalla MAIGA, qui ne cesse de rappeler cette Bénédiction Divine sur le Sahel.

Après l’attaque teste de Tinzawaten, neutralisée par les Forces Armées maliennes appuyées par leurs Frères d’arme de la Confédération AES , les Sponsors ont conçu et lancé le mega projet d’invasion occupation du Mali, et chute du Régime de Transition-refondation du Mali Koura.

Devant la débâcle de leurs Terro-Mercenaires, l’on a vu un MACRON PERTURBÉ DANS SES DISCOURS.

Le paternalisme traditionnel s’est mué en PANAFRICANISME pour tenter de calmer les Panafricanistes kenyans, éveillés sur la supercherie du Sommet dit Africa Forward : Distraire les Peuples africains pendant qu’ils organisaient l’assaut de leurs Terro-Mercenaires contre le Mali, contre l’AES.

Depuis la mega tentative d’invasion contre le Mali, les Sponsors ont repris beaucoup d’assurance.

Un Président d’une Institution importante Française a même soutenu que les jours du Régime de Transition-refondation Mali koura, sont comptés.

C’est pourquoi, comme avec l’estocade qui leur a été administrée aux Nations Unies par Choguel Kokalla MAIGA , les SPONSORS DU TERRO-MERCENARIAT, DOIVENT ÊTRE DÉSTABILISÉS VIGOUREUSEMENT, ATTAQUÉS DONS LEURS CONFORTS .

C’est pourquoi pour des Raisons impérialistes de survie de la Nation malienne, il faut renforcer l’union Sacrée autour du Mali. Cela implique une Paix des Braves déjà existante dans l’ADN des Valeurs sociales fondamentales du Peuple Malien.

En remettant Dr Choguel Kokalla MAIGA en Selle. Rien que l’annonce d’une telle possibilité, TERRORISERAIT les SPONSORS du TERRO-MERCENARIAT.

C’est l’autre Dimension de la Guerre qu’il nous faut bonifier également, celle de la Guerre psycho-sociale.

Quelle Officine de propagande occidentale pourrait tenir devant une Task Force communicationnelle constituée de Dr Choguel Kokalla MAIGA, Bassolma BAZIÉ, et Max DJIBO (Niger) ?

Par Elhadj MAIGA Alzouma

